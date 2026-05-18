Никаких очередей и скандалов. Как "АТБ" может раздавать продукты бесплатно

Этот вопрос должен урегулироваться на законодательном уровне

Вероятная возможность получать бесплатно продукты в магазинах АТБ вызывает вопрос: как можно будет получать эти товары. Ведь речь идет не об уценке или больших скидках, а именно о безвозмездном товаре.

Скорее всего, в вопросе бесплатных продуктов речь идет не о непосредственной раздаче в магазине, ведь это создаст ненужные для сети риски. То есть не только скандалы, длинные очереди и дополнительную нагрузку на работников, но и нарушение санитарных условий.

Поэтому логичнее выглядит вариант, уже указанный в соответствующем законопроекте, похожий на гуманитарную помощь. Речь идет в частности о трех схемах:

Банки продовольствия: Супермаркеты площадью более 400 м² будут обязаны заключать договоры с благотворительными организациями.

Сбор и логистика: Волонтеры или представители фондов будут приезжать в магазины, забирать отобранные продукты и отвозить их на свои склады.

Адресная помощь: Еду будут раздавать через социальные столовые, приюты, центры для переселенцев (ВПО) или через адресную доставку неимущим пенсионерам.

Получается, что полок с бесплатными товарами и очередей в "АТБ" не будет, а продукты будут получать люди, нуждающиеся в них в первую очередь. Таким образом, удастся избежать и перегрузки сети магазинов, и спекуляций на товарах.

