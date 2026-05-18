"Один из самых дорогих в Европе". Украинцев возмутили новые тарифы на проезд в Киеве

Новые цены должны быть введены с 15 июля

Поднятие стоимости проезда на общественном транспорте в Киеве с 8 до 30 грн возмущает украинцев в сети. Многие люди не понимают, чем обусловлен такой скачок и повлияет ли он на качество перевозок.

Как пишет ОО "Пассажиры Киева", в КГГА предложили повысить тариф в 3,75 раза. Общественная организация утверждает, что таким образом проезд в столице станет одним из самых дорогих в Европе.

"Месячный проездной за 4 875 гривен на весь коммунальный транспорт является самым дорогим в Европе!" — говорится в сообщении.

ОО призывает мэра столицы Виталия Кличко не подписывать проект, поскольку считает его необоснованным. Организация отмечает, что результативнее организовать работу группы по наработке тарифов с участием общественности и экспертов, чтобы стоимость соответствовала качеству и современному состоянию в стране.

"Также ожидаем, что почти сразу поднимут стоимость проезда и частные перевозчики. Очевидно, это повышение стоимости проезда именно для них, а не для пассажиров — ведь как иначе объяснить в 3,5 раза выше месячного проездного, чем в Варшаве?!" – пишут в ОО.

Реакция ОО "Пассажиры Киева" на новые тарифы на проезд

Мнение организации разделили и киевляне, которые не понимают, почему стоимость с 8 грн сразу станет аж 30 грн. Люди жалуются не только на качество перевозок, но и частоту, с которой ходит наземный транспорт. В сети пишут:

Друзья, мы будем готовить протест? Планирую писать обращение к представителям в Киевсовете.

Станет ли от этого общественный транспорт удобнее/новее? Увеличится ли качество услуг? Появится ли больше единиц транспорта по маршрутам, которые ходят 1-2 раза в час? Аххах, конечно, нет, плати деньги и иди на х@й.

Гм, прямо таки разваленный транспорт. Метро, скоростной трамвай, троллейбус вроде вполне нормальные были. С 8 до 30 слишком резко, это согласен.

Неудобный, галимый и медленный общественный транспорт Киева теперь станет еще дорогим.

Напоминание, что нытье "Ну цены поднялись, денег нет" не работает, когда билеты не являются единственным источником вашего финансирования. Ну и этот "общественный транспорт должен быть прибыльным" — это отдельное делулу.

Капец, 64 грн — это примерно цена наземного общественного транспорта в Будапеште (500 форинтов). За эти деньги у людей есть быстрый транспорт, который приходит часто, вовремя и с кондиционером. Киевский общественный транспорт на уровне Камеруна. И с этим городские власти вообще нычего не делают.

Сегодняшние импульсивные покупки — накупить поездок в "Киев цифровой" на общественный транспорт.

