Защита от терактов? На дорогах Киева неизвестные развернули загадочные объекты (фото)

Противотаранное средство может остановить даже броневик

На дорогах Киева замечены средства защиты, которые применяются против террористических атак. При этом, кто и по какой причине устанавливает мобильные заграждения — неизвестно.

Об этом сообщает "Телеграф", публикуя соответствующие фото. Речь идет о наземных барьерных приспособлениях под названием "Pitagone F18". Их выгрузка и установка была замечена в районе станции метро Лыбедская.

Как указано на сайте производителя, Pitagone F18 представляет собой противотаранный барьер, разработанный для быстрой и простой установки. Он обеспечивает адаптируемую и эффективную защиту от террористических атак с использованием автомобилей в качестве оружия.

"Сертифицирован для защиты от транспортных средств массой до 7 200 кг, движущихся со скоростью до 48 км/ч", — заявляет производитель.

Защита Pitagone в Киеве. Фото "Телеграф"

Защита Pitagone в Киеве. Фото "Телеграф"

Стоит отметить, что в диапазон до 7 тонн могут входить различные легковые авто, бусы, не очень тяжелые фуры и даже легкая бронетехника, например, БРДМ-2.

Примечание: источники "Телеграфа" в КГГА отмечают, что в украинском законодательстве применение таких спецсредств против легковушек — не предусмотрено. Такими средствами обычно блокируют фуры.

Кто установил загадочные барьеры?

Журналисты "Телеграфа" обратились в различные инстанции, чтобы узнать происхождение и назначение Pitagone F18 на дорогах Киева, однако поиск ответов пока результатов не дал.

В "Укртрансбезопасности" предположили, что ответственно "Агентство восстановления", то есть его столичное подразделение "Киевавтодора".

В "Киевоблавтодоре", как оказалось, также ничего не знают об этих заграждениях и посоветовали обратиться к столичным коллегам.

В "Киевавтодоре" проверили информацию у своего подразделения в Голосеевском районе, которое также было не в курсе событий, после чего журналистов переправили на КП "Центр организации дорожного движения" и напомнили, что именно коммунальщики занимаются обслуживанием светофоров, обустройством лежачих полицейских и других средств ограничения скорости.

Однако в "Центре организации дорожного движения" тоже открестились от "питагонов".

Попытки журналистов "Телеграфа" по запросу узнать у военной и гражданской администрации Киева кому предстоит идея установить спецсредства, ждут ли в городе терактов с применением авто и где именно будут размещаться "питагоны" — также не увенчались успехом и на момент выхода публикации ответы от подчиненных Тимура Ткаченко и Виталия Кличко не были получены.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевляне ошарашены повышением цен на проезд.