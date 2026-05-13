Как ускорить очередь в "АТБ". Четыре совета от работницы магазина

Элементарные действия упростят жизнь и сотрудникам и посетителям

Сотрудница "АТБ" рассказала, что могут сделать покупатели, чтобы ускорить движение очереди на кассах. Некоторые действия посетителей супермаркетов могут задерживать работу кассиров.

Под публикацией пользовательницы с ником Who_i_001 в соцсети Reddit, которая является работницей "АТБ", задали соответствующий вопрос. Спросили, что могут сделать клиенты, чтобы облегчить работу кассиров и ускорить движение очереди. Это особенно актуально, когда работает всего одна-две кассы, а в очереди стоят по двадцать и больше людей.

Сотрудница "АТБ" в ответе прежде всего призвала быть терпеливыми. Она добавила, что кассиры стараются как могут. Также она дала четыре конкретных совета, как покупателям не задерживать кассиров.

правильно взвешивать и клеить стикеры с весом и ценами на весовые сладости и выпечку

внимательно читать название овощей и фруктов — они могут быть похожи, но иметь разные названия и цену

внимательно смотреть на ценники и сравнивать цифры штрих-кодов

пользоваться сканером цен для покупателей

"Внимательно смотреть на ценники, мой совет, возьмите товар в руки, посмотрите на штрих код, последние четыре цифры, и сравните на ценнике. Если они совпадают, то вы правильно взяли товар. Еще можете спросить у продавцов, где находится сканер цен для покупателей ", — ответила сотрудница "АТБ".

Как покупатели могут ускорить работу кассира

В "АТБ" существует правило "пяти", которое должен знать каждый

Согласно внутренним правилам сети "АТБ", в магазинах запрещено допускать очереди из более пяти человек, если есть неработающие кассы. Если это происходит, покупатель имеет право позвать администратора для устранения нарушения.

