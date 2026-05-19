"АТБ" міг виглядати зовсім інакше: власники боялися, що будуть красти

У далекому 1993 році система продажу, де товар у відкритому доступі, була дуже рідкісною

Магазини мережі "АТБ" могли б зараз працювати не у звичному нам форматі супермаркетів. Спочатку це були гастрономи, де торгували через прилавок.

Про це розповів співвласник "АТБ" Віктор Карачун. За його словами, у далекому 1993 році, коли створювався бізнес, що зараз виріс до найбільшої в Україні мережі роздрібної торгівлі, власники побоювалися, що відвідувачі супермаркетів будуть красти товар з полиць, якщо той буде у відкритому доступі.

"Наші перші 30–40 магазинів мали формат "гастроном", там торгували через прилавок. Ми довго не могли переключитися на супермаркет. Боялися, що будуть все красти. Але все ж вирішили відкривати супермаркети", — розповів Карачун.

Супермаркет "АТБ".

Він додав, що розпочинав бізнес разом з партнерами з кафе "Сосенки" у Дніпрі. Потім по всьому місту вони розмістили столики, де продавали цигарки та жуйки. Це принесло більше прибутку, ніж кафе. Саме це підштовхнуло переорієнтуватися на торгівлю. За 80 тисяч доларів ( їх довелося позичати у знайомих) партнери придбали перший магазин.

Зараз існують "чорні" та "сині" магазини "АТБ" — чим вони відрізняються

Першими в Україні почали з'являтись саме "сині" супермаркети, які мали синю форму для співробітників, логотип та елементи дизайну цього кольору. Але десь з 2017 року почали з'являться "чорні" "АТБ". У них темно-сірий, майже чорний фасад, відповідний логотип та сіра форма у співробітників.

Окрім дизайну, ці магазини мають певні відмінності. Адже "чорним" притаманний ширший асортимент товару, свіжа випічка, кавові апарати тощо. Це обумовлено не кольором, а тим, що нові "АТБ" роблять просторішими, займаючи більшу площу.

