В Киеве катастрофы не будет: где и какие последствия может иметь удар по Бортнической станции аэрации (карта)

Эксперты объяснили, насколько опасен может быть удар по этому объекту столицы

Бортническая станция аэрации, отвечающая за очистку стоков Киева и части области, стала объектом российской атаки. Специалисты говорят: угроза для водоснабжения столицы преувеличена. "Телеграф" выяснил, что будет, в случае если Россия нарушит ее работу.

Что нужно знать:

БСА очищает стоки Киева и части области

Худший сценарий — попадание неочищенных стоков в Днепр

Эксперты прогнозируют локальные экологические последствия ниже по течению

Известно, что в объекте водоснабжения столицы попали тремя ракетами. Однако в "Киевводоканале" сообщили — все работает в штатном режиме. Мониторинговые каналы предупреждают — нужно иметь запас воды, а Бортницкая станция аэрации — объект, который играет ключевую роль в системе жизнеобеспечения Киева и его повреждение может иметь катастрофические последствия.

Однако все не так угрюмо, считает предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира. По его словам, это самое безопасное направление повреждений: "Если наши враги будут бить по очистным сооружениям сточных вод, то это минимум проблем для водной инфраструктуры".

По оценке Шира, максимальный ущерб – небольшая экологическая катастрофа на 5-20 километров ниже сброса. Пострадать может рыба. "До других городов не дойдет, очистится естественным путем", — считает он.

Приблизительно 20 км расстояние от возможного места попадания стоков в Днепр/ Инфографика "Телеграф", ИИ, Googlemaps

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко также считает опасность преувеличенной, в частности Киева. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул, что для городов ниже по течению Днепра прибавится работа по очистке воды. Худшим сценарием может стать утечка неочищенной воды в Днепр.

Бортническая станция аэрации/ Фото: Sl Vic

На каком расстоянии находятся от Киева другие города, если считать по течению Днепра (приблизительное расстояние по реке, фактическое может отличаться):

Украинка: ~35 км

Канев: ~130–140 км

Черкассы: ~190–200 км

Кременчуг: ~290 км

Каменское: ~410 км

Днепр: ~450 км.

В случае серьезного повреждения Бортнической станции аэрации и попадания неочищенных стоков в Днепр, загрязнение будет расходиться по течению с разной скоростью. Поскольку Днепр ниже Киева является каскадом водохранилищ с очень медленным движением воды, естественный процесс самоочищения и прохождения полного пятна загрязнения будет длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть экспертов считает, что при ударе по Бортнической станции Киев остановится через две недели. Одна из причин – устаревшее оборудование.