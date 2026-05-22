Как правильно заливать соленые огурцы: кипятком или холодной водой? Проверьте себя

Узнайте, как засолить огурцы, чтобы они не стали мягкими

Засолка огурцов — одна из самых популярных летних заготовок, которая кажется проще, чем есть на самом деле. Если во время приготовления не соблюдать все правила, овощи теряют упругость, становятся "пустыми" внутри или слишком мягкими.

Вкус маринованных огурцов зависит как от сорта, так и от температуры рассола, качества воды и правильных пропорций специй.

Как засолить огурцы

Прежде всего нужно выбрать правильный сорт огурцов. Для засолки подходят сорта и гибриды с маркировкой F1: Родничок, Нежинский, Бочковой, Эколь, Амант. Выбирайте огурцы длиной 5-10 сантиметров с черными шипами, плотной кожурой и мелкими бугорками.

Вода должна быть некипяченой и желательно нехлорированной. Подходит и бутылированная родниковая вода. Если вода водопроводная, она должна отстояться.

Самая распространенная ошибка – заливать огурцы и специи кипящей водой, пишет Smaker. Высокая температура "заваривает" нежную кожуру, разрушает природные ферменты, из-за чего огурцы теряют хруст. Вместо этого огурцы нужно заливать теплой водой, чтобы соль полностью растворилась, но брожение запускалось мягко.

Для засолки используйте исключительно нейодированную каменную соль. Мелкая соль или соль с добавлением йода замедляет правильную ферментацию и может дать горький химический вкус.

Соленые огурцы — пошаговый рецепт

Ингредиенты

1 кг огурцов

1 л воды

1 ст. л. каменной соли

3–4 зубчика чеснока

1 корень хрена (небольшой кусочек)

2 соцветия укропа

2 лавровых листа

1 ч. л. семена горчицы

листья вишни или смородины по желанию

Приготовление