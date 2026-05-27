Украина уже определила цели в Беларуси: что может оказаться под ударом

Украинские ударные средства способны покрывать всю территорию страны

Украина уже определила сотни потенциальных целей на территории Беларуси в случае прямого вступления режима Александра Лукашенко в войну на стороне России. "Телеграф" спросил эксперта, какие именно объекты могли попасть в этот список. Среди вариантов – российские военные объекты, арсеналы, логистические узлы и предприятия, работающие на ВПК.

Эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар выделил несколько уровней, какие объекты могли бы стать целями. Он отметил, что украинские ударные средства покрывают всю территорию Беларуси по тактико-техническим характеристикам. В то же время, в первую очередь целью мог бы стать юг Беларуси.

"Условно Гомель, Речица, Лунинец, Пинск, Брест. Все то, что находится в зоне тактической глубины, где-то 50-80 километров от границы нашей. Это может быть аналог того, что сейчас силы обороны Украины делают по Приазовью от Мариуполя до Джанкоя", — отметил Гончар.

Перечисленные Гончаром точки на юге Беларуси

Арсеналы, базы и военная инфраструктура

По словам эксперта, первыми целями могли стать объекты, связанные с военными базами и арсеналами, которыми пользуются как белорусские, так и российские военные.

Среди них Гончар назвал:

базу боеприпасов в Осиповичах

арсенал Бронна Гора

центр хранения материально-технического обеспечения Лепельском районе

базу в Обуз-Лесновском районе

Барановичи.

В 8 км восточнее Осиповичей расположена 1405-я белорусская база боеприпасов/ Google Earth, 2025 год

Отдельно эксперт выделил российские военные объекты на территории Белоруссии. Формально, их два.

Это те, которые с советских времен практически существовали, играют важную роль. 43-й узел связи Вилейка, обеспечивающий сверхдлинноволновую связь с российскими атомными подлодками. И в Барановичах находится русский стратегический объект. Это радиолокационная станция системы раннего оповещения о ракетном нападении Волга, РЛС Волга Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI"

После 2022 года российское военное присутствие не ограничивается только этими двумя объектами. Как пояснил Гончар, это также аэродром Зябровка в Гомельской области, который используется для российской авиации, установок ПВО С-300, С-400 и т.д. В Осиповичах есть центр ядерной инфраструктуры белорусской и реально российской.

Заводы, работающие на ВПК

Еще одним блоком потенциальных целей могли стать белорусские предприятия, продукция которых используется российской и белорусской оборонной промышленностью.

"Например, завод "Пеленг", производитель оптико-электронных систем, тепловизионных прицелов, различных систем наведения, космической оптики и так далее. После 2022 года они практически работают на Россию. "Интеграл" — это ведущий белорусский производитель микроэлектроники, различных микросхем двойного назначения, но продукция используется в ракетах, беспилотниках. И как раз с прошлого года он чрезвычайно расширил производство по российским заказам. Известный производитель оптики, различной оптики, начиная от бытового назначения, но особенно военного, прицельные системы — это "БелОМО", белорусское оптико-механическое объединение. "Агат" — разработка автоматизированных систем управления войсками, связи и РЭБ", — перечисляет Гончар.

По его словам, даже формально гражданские предприятия могут иметь критическое значение для ВПК. Например, МАЗ или Минский завод колесных тягачей – МЗКТ. Кроме своей гражданской продукции, МЗКТ производит тяжелые колесные шасси для российских ракетных комплексов ("Искандеров", "Тополь-М") и т.д., а МАЗ — военные грузовики, тягачи, шасси для "Градов". Отдельно эксперт назвал предприятия, связанные с ремонтом авиации, производством РЭБ и ракетных систем.

С точки зрения ремонта, модернизации авиационной ракетной техники есть 558-й авиаремонтный завод. Он там ремонтирует традиционно Су-25, 27, Мигги 29-й. Есть ОКБ, Опытно-концепционное бюро ТСП, разработанный коррективными системами залпового огня, комплекс "Полонез" они делают. Завод точной электромеханики №2566 — ремонт радиоактивного оборудования, КБ "Радар" — белорусский центр разработки РЭБов, радаров Михаил Гончар, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI"

Нефтепереработка, химия и логистика

Среди потенциальных целей эксперт также упомянул объекты нефтехимической и химической промышленности.

"Это не только известные Мозырский и Полоцкий нефтеперерабатывающие заводы, и, соответственно, инфраструктура поставки сырой нефти по системе, там, "Гомель-Транснефть-Дружба", и "Полоцк-Транснефть-Дружба". К ним же относится и "Гродно-Азот", который вроде бы является гражданским комбинатом, но на практике производит компоненты взрывчатых веществ", — объясняет эксперт.

Сюда же можно отнести и производства калийных удобрений, которые приносят валютную прибыль Беларуси, тяжелую промышленность, в частности Белорусский металлургический завод, производства минеральных удобрений. Есть также заводы, производящие химическое волокно, например Могилевхимволокно, Светлогорскхимволокно, БелШина, которая производит шины для военных, спецхимия или композитные материалы. Среди возможных целей также — основные логистические центры, обслуживающие внешнюю торговлю.

"Это используется сейчас для разного рода теневых потоков, импорта, ввоза в интересах России разного рода продукции через подставные фирмы, что вот таким полулегальным способом идет через Беларусь. Соответственно, есть ряд логистических центров, которые обслуживают все это. Начиная с логистического терминала в районе Бреста, есть тот же Минский логистический узел", — говорит Гончар, однако подчеркивает — речь идет об исключительно выборочном подходе, ведь это гражданские объекты.

