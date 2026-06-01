Больше никакого беспорядка на кухонном столе: какая система скрывает все рабочее пространство

Эту кухню можно скрыть за секунду

Кухня может выглядеть идеально убранной всего за одно движение — без уборки и перестановки мебели. Дизайнеры уже предлагают решения, которые позволяют буквально "скрыть" весь беспорядок и технику одним простым способом.

Одним из главных решений стали так называемые "карманные системы". Это специальная дверца или панели, которые плавно заезжают в боковые части мебели. За ними прячется вся кухня или отдельная зона с техникой, которая при этом остается подключенной и готовой к использованию.

Главное преимущество такого подхода – быстро исчезает беспорядок. После приготовления пищи достаточно нескольких движений, чтобы полностью скрыть рабочую зону и вернуть кухне опрятный вид.

Среди популярных решений – системы типа Revego от Blum. Также используют более простые варианты, например шкафы с ролетами или жалюзийными дверцами, которые работают по принципу минигаража для кухонной техники. Подобные решения уже внедряют разные производители мебели, в частности IKEA и Peka.

Кухонная система Revego от Blum. Фото: blum

Такой подход хорошо вписывается в современный тренд: кухня должна быть не только функциональна, но и максимально чиста визуально.

