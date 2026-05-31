Одно устройство вместо трех: кухонная новинка, заменяющая аэрофритюрницу

Готовить с ней станет проще

Аэрофритюрницы или так называемые "фритюрницы без масла" стали одним из самых популярных кухонных гаджетов последних лет. Они позволяют быстро готовить блюда с минимальным количеством жира, экономя время и электроэнергию.

Но на рынке появляется новый конкурент — инфракрасная мини-духовка, которую уже начинают использовать в качестве альтернативы не только аэрофритюрнице, но и микроволновке. Об этом написали в "na Тemat".

В чем "плюсы" такой техники

Главное преимущество нового устройства – сочетание нескольких функций в одном корпусе. Он может выполнять роль гриля, духовки и частично заменять микроволновку. Благодаря инфракрасному нагреву пища прогревается быстро и равномерно, при этом сохраняя хрустящую корочку.

Мини-духовка. Фото: Rozetka

В отличие от микроволновок, в которых используется магнетрон, инфракрасная технология нагревает пищу напрямую. В сочетании с конвекцией это позволяет получать блюда, которые остаются теплыми внутри и не пересушиваются.

Еще одно преимущество – экономия места на кухне. Один прибор может заменить сразу несколько устройств, а также автоматические режимы, которые подстраивают температуру и время приготовления.

