Одно устройство вместо трех: кухонная новинка, заменяющая аэрофритюрницу
Готовить с ней станет проще
Аэрофритюрницы или так называемые "фритюрницы без масла" стали одним из самых популярных кухонных гаджетов последних лет. Они позволяют быстро готовить блюда с минимальным количеством жира, экономя время и электроэнергию.
Но на рынке появляется новый конкурент — инфракрасная мини-духовка, которую уже начинают использовать в качестве альтернативы не только аэрофритюрнице, но и микроволновке. Об этом написали в "na Тemat".
В чем "плюсы" такой техники
Главное преимущество нового устройства – сочетание нескольких функций в одном корпусе. Он может выполнять роль гриля, духовки и частично заменять микроволновку. Благодаря инфракрасному нагреву пища прогревается быстро и равномерно, при этом сохраняя хрустящую корочку.
В отличие от микроволновок, в которых используется магнетрон, инфракрасная технология нагревает пищу напрямую. В сочетании с конвекцией это позволяет получать блюда, которые остаются теплыми внутри и не пересушиваются.
Еще одно преимущество – экономия места на кухне. Один прибор может заменить сразу несколько устройств, а также автоматические режимы, которые подстраивают температуру и время приготовления.
