Забудьте о плитке на кухне: чем заменить устаревший фартук, чтобы не отмывать жир из швов

Новый тренд для кухни набирает популярность

На кухне плитку все чаще заменяют бесшовные водостойкие покрытия — микроцемент или моющиеся специальные краски. Они более просты в уходе, не имеют швов и создают современный минималистичный вид.

Бесшовное нанесение микроцемента означает, что нет стыков, где могут скрываться бактерии, нет затирок, которые нужно чистить зубной щеткой, и нет видимых швов, которые могут портить интерьер и раздражать там, где они неровно смыкаются.

Что нужно знать о микроцементе

Микроцемент – тонкое покрытие на цементной основе, которое можно наносить на различные поверхности. Микроцемент хорошо сцепляется с бетоном, плиткой и штукатуркой, однако нужно выровнять поверхность. Накладывают его несколькими пластами до толщины в 1-3 мм, а затем герметизируют. Последний шаг требуется, чтобы защитить от жира, влаги и т.д.

Стены и столешницы на кухне, покрытые микроцементом/ Фото: Клер Дуглас для realhomes

Уход за микроцементом прост – не нужны абразивы или чистка, только вода, мыло и регулярное протирание.

Дизайнеры полюбили микроцемент из-за того, что нет визуального разрыва между горизонтальными и вертикальными поверхностями, как часто бывает в фартуках на кухне. Можно сделать всю стену с таким покрытием, создав монолитный фон, который смотрится стильно и минималистично. В большинстве своем выбирают серые, белые или бежевые цвета, что дает возможность подчеркнуть другие элементы дизайна.

Экономнее ли микроцемент чем плитка

Сам ремонт с микроцементом может быть более дорогим, однако в дальнейшем это окупается. Он крепок и риск того, что что-то его повредит меньше. Не нужно обновлять затирку в швах или при ремонте подрезать плитку. Более высокая цена в основном обусловлена стоимостью выполнения работ.

Интересно, что из микроцемента можно выполнить и столешницу для создания единого стиля в дизайне.

Микроцемент на кухне/ Фото: semcosurfaces.com

Покраска как альтернатива

Моющиеся краски тоже подходят для кухни, но они дают не тот же уровень защиты, что плитка или микроцемент, и обычно лучше работают именно на стенах, а не в зонах постоянного прямого контакта с водой и жиром. Однако, если нужно быстро обновить интерьер, хорошо подходит. Чтобы покраска керамической плитки была качественной в ванной или на кухне, советуют выбирать эпоксидную краску, которая известна стойкостью к влаге.

