Більше ніякого безладу на кухонному столі: яка система ховає весь робочий простір

Цю кухню можна сховати за секунду

Кухня може виглядати ідеально охайною всього за один рух — без прибирання і перестановок. Дизайнери вже пропонують рішення, які дозволяють буквально "сховати" весь безлад і техніку одним простим способом.

Одним із головних рішень стали так звані "кишенькові системи". Це спеціальні дверцята або панелі, які плавно заїжджають у бокові частини меблів. За ними ховається вся кухня або окрема зона з технікою, яка при цьому залишається підключеною та готовою до використання, як написали в "na Тemat".

Головна перевага такого підходу — швидко зникає безладу. Після приготування їжі достатньо кількох рухів, щоб повністю сховати робочу зону і повернути кухні охайний вигляд.

Серед популярних рішень — системи на кшталт Revego від Blum. Також використовують простіші варіанти, наприклад шафи з ролетами або жалюзійними дверцятами, які працюють за принципом мінігаража для кухонної техніки. Подібні рішення вже впроваджують різні виробники меблів, зокрема IKEA та Peka.

Кухонна система Revego від Blum. Фото: blum

Такий підхід добре вписується в сучасний тренд: кухня має бути не лише функціональною, а й максимально чистою візуально.

