Всего за 10 секунд: как легко и просто избавиться от неприятного запаха на кухне

Есть два эффективных способа

Кухня остается одним из самых сложных мест в доме, если говорить о поддержании свежего запаха. Там постоянно происходит готовка, а остатки продуктов в мусорном ведре на несколько часов могут стать источником неприятных ароматов. Но решение этой проблемы оказалось довольно простым.

Хозяйки придумали способ, который за считаные секунды освежит помещение и приятный запах сохранится на длительное время. Об этом говорится на сайте GrowFragrance.

Для этого необходимо бросить в измельчитель отходов кожуру лимона, апельсина или других цитрусовых и включить устройство на несколько секунд. Почти мгновенно кухня наполнится свежим ароматом.

Есть еще один лайфхак, но он потребует времени. Для этого нужно засушить цитрусовые корки. Затем их можно оставлять на полках шкафов на кухне для легкого и натурального аромата, который может сохраняться в течение нескольких недель.

Как убрать неприятный запах на кухне. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Интересные факты

Эфирные масла, которые сдержаться в цитрусовой кожуре, не только издают приятный запах, но и помогают частично нейтрализовать резкие бытовые ароматы.

Лимонная кислота может дополнительно очищать поверхность измельчителя от налета.

Лайфхак с высушенными корками использовали издавна. Высушенные апельсиновые корки и специи клали в шкафы и комнаты не только для аромата, но и для защиты вещей от сырости.

В кожуре апельсина содержится лимонен — органическое соединение из группы терпенов, которое эфирные масла выделяют при высыхании. Лимонен токсичен для большинства домашних вредителей: мошек, комаров, молей, муравьёв и мух.

По словам психологов, цитрусовые запахи ассоциируются у людей с чистотой и свежестью. Потому именно эти ароматы нередко используют в бытовой химии и средствах для уборки.

Интересные факты о цитрусовой кожуре. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

