Бетон уходит в прошлое: какая разработка может изменить строительную отрасль

Технология позволяет использовать отходы без сложной предварительной переработки

Строительная отрасль может получить новую альтернативу традиционным бетонным блокам и частично решить проблему с пластиковым загрязнением. Речь идет о системе ECOCCUBE – строительных блоках, изготовленных из переработанного пластика, которые уже используются для инженерных и инфраструктурных проектов.

Технологию разработала компания WES-Tec Global. В основе производства лежит процесс Newcycling, позволяющий превращать пластиковые отходы в готовые строительные элементы без сложной предварительной переработки. В 2026 году проект получил награду CES Innovation Awards. Интересно, что блоки изготавливаются из тяжело перерабатываемых пластиковых отходов, в том числе рыболовных сеток, буев, агропленки и многослойной упаковки, которые обычно сложны в переработке и утилизации.

Так выглядят блоки бетона из переработанного пластика/ Скриншот

По словам разработчиков, такие блоки могут стать альтернативой бетону в ряде сфер — они весят меньше, их легче перевозить, при этом материал обладает высокой стойкостью к сжатию и растяжению. Это позволяет использовать его для укрепления склонов, береговых линий, подпорных конструкций и других объектов инфраструктуры там, где традиционный бетон ограничен в использовании.

В компании утверждают, что каждый килограмм производимого материала помогает предотвратить выброс до 2,99 килограмма эквивалента CO₂. По их оценкам один блок весом около 25 килограммов может обеспечить сокращение выбросов почти на 75 килограммов CO₂ по сравнению с традиционными способами утилизации пластиковых отходов.

