Прощай бетон: в строительстве появилась экологичная и долговечная альтернатива (фото)

Альтернатива из промышленных отходов уменьшает выбросы CO2

В течение десятилетий традиционный бетон считался основой мирового строительства. Однако его серьезное влияние на окружающую среду все больше беспокоит архитекторов и экологов.

По данным организации Fair Planet, на производство обычного бетона приходится более 7% мировых выбросов углерода. В ответ на этот вызов в строительной индустрии стремительно набирает популярность так называемый "зеленый бетон" — инновационный материал, призванный существенно снизить экологический ущерб, не теряя при этом прочности конструкций.

Что такое зеленый бетон и почему он экологичен.

Экологический бетон выполняет те же структурные функции, что и традиционный, но отличается своим составом. В обычном бетоне используется портландцемент, производство которого требует экстремально высоких температур и сопровождается огромными выбросами CO2. В "зеленой" версии часть этого цемента заменяют переработанными промышленными отходами.

Среди основных компонентов – летучая зола и доменный шлак, которые остаются от угольной и сталелитейной промышленности. Благодаря такому перепрофилированию уменьшается потребность в изготовлении нового цемента. Кроме того, технология нуждается в меньшей воде и способствует развитию циркулярной (круговой) экономики.

Главное преимущество: долговечность без трещин

Кроме очевидной экологической пользы, новый материал привлекает застройщиков своей стойкостью. В строительной сфере шутят, что существует два типа бетона: уже покрывшийся трещинами и треснущий впоследствии. Однако зеленый бетон ломает этот стереотип.

Благодаря особому химическому составу он выделяет меньше тепла при застывании и значительно ниже водопроницаемости. Это минимизирует появление микротрещин с течением времени даже в местах с постоянной интенсивной нагрузкой (например, на тротуарах, внутренних двориках или автомобильных подъездах). Отсутствие трещин означает меньшие затраты на техническое обслуживание и существенное продление срока службы зданий.

Вызовы и перспективы на будущее

В настоящее время главным препятствием для массового применения зеленого бетона остается его стоимость — она все еще выше, чем у традиционного аналога. Это связано с тем, что технология относительно новая, а объемы ее массового производства пока ограничены.

Несмотря на это, международные организации, в частности, Глобальная ассоциация цемента и бетона (GCCA), уже активно работают над стратегиями декарбонизации отрасли. Эксперты прогнозируют, как только спрос будет расти, а все больше компаний будут переходить на экологические стандарты, стоимость материала начнет снижаться. Зеленый бетон имеет все шансы стать новым общепринятым стандартом в строительстве уже в ближайшие годы.

