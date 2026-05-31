Обычный бетон уходит в прошлое: чем его начали заменять

Новая технология позволяет улучшить воздействие на водные экосистемы за счет уменьшения добычи природного песка

В Австралии придумали интересное применение кофейной гуще. Ученые научились использовать ее в качестве компонента бетона, превращая обыкновенный пищевой отход в ценный строительный ресурс.

Сама по себе кофейная гуща является плотным и богатым на углерод материалом. В университете RMIT попробовали заменить часть песка в бетоне биоуглем, изготовленным из кофейной гущи, что в конечном итоге привело к снижению выбросов без потери прочности конструкции. Об этом пишет Bioeconomia.

Однако для получения такого блестящего результата ученые использовали специальную технологию, известную как пиролиз — кофейная гуща нагревается примерно до 350 градусов Цельсия в отсутствие кислорода, превращаясь в биоуголь. Это углеродистый пористый материал со специальными механическими и химическими свойствами. Его использование в качестве частичной замены песка в бетонных смесях — до 15% от объема — не только сохраняет, но и улучшает прочность материала.

Как кофейную гущу превращают в строительный ресурс. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как оказалось, замена 5%, 10% и 15% песка биоуглем из кофейных зерен снижает выбросы CO₂ на 15%, 23% и до 26% соответственно. Также уникальный метод позволяет сократить использование ископаемого топлива до 31% и значительно улучшить воздействие на водные экосистемы за счет уменьшения добычи природного песка.

"Мы продемонстрировали, что биоуголь из кофейной гущи может снизить углеродный след бетона во всех оцененных сценариях, одновременно повышая его прочность", — объяснил Чжан, исследователь из инженерной школы RMIT.

"Это нововведение превращает органические отходы в практичный ингредиент для экологически чистой инфраструктуры", — дополнил профессор Чун-Цин Ли, руководивший исследованием.

Стоит добавить, что на бетон приходится примерно 8% глобальных выбросов парниковых газов, в основном из-за производства цемента. А песок, его другой основной компонент, является вторым наиболее эксплуатируемым природным ресурсом на планете после воды.

После успешного испытания теперь планируют предпринимать шаги к реальному внердению. Уже разработаны пилотные проекты, такие как тротуар, построенный из бетона с кофейной гущей, и участок строительства в рамках проекта "Большое строительство в Виктории", одной из крупнейших инфраструктурных инициатив в Австралии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в строительной индустрии стремительно набирает популярность так называемый "зеленый бетон".