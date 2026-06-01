Бетон відходить у минуле: яка розробка може змінити будівельну галузь

Технологія дає змогу використовувати відходи без складної попередньої переробки

Будівельна галузь може отримати нову альтернативу традиційним бетонним блокам і водночас частково розв'язати проблему з пластиковим забрудненням. Йдеться про систему ECOCCUBE — будівельні блоки, виготовлені з переробленого пластику, які вже використовують для інженерних та інфраструктурних проєктів.

Як повідомляє TN, технологію розробила компанія WES-Tec Global. В основі виробництва лежить процес Newcycling, який дозволяє перетворювати пластикові відходи на готові будівельні елементи без складної попередньої переробки. У 2026 році проєкт отримав відзнаку CES Innovation Awards. Цікаво, що блоки виготовляються з важкоперероблюваних пластикових відходів, зокрема рибальських сіток, буїв, агроплівки та багатошарової упаковки, які зазвичай найскладніші в переробці та утилізації.

Так виглядають блоки бетону з переробленого пластику/ Скриншот

За словами розробників, такі блоки можуть стати альтернативою бетону в низці сфер — вони важать менше, їх легше перевозити, при цьому матеріал має високу стійкість до стискання та розтягування. Це дозволяє використовувати його для зміцнення схилів, берегових ліній, підпірних конструкцій та інших об'єктів інфраструктури там, де традиційний бетон обмежений у використанні.

У компанії стверджують, що кожен кілограм виробленого матеріалу допомагає запобігти викиду до 2,99 кілограма еквівалента CO₂. За їхніми оцінками, один блок вагою близько 25 кілограмів може забезпечити скорочення викидів майже на 75 кілограмів CO₂ порівняно з традиційними способами утилізації пластикових відходів.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу інновацію в сфері будівництва, щоб бетон став більш екологічним. До нього додають кавову гущу.