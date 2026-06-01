Бетонные конструкции создают без одноразовых форм

В современном строительстве для заливки бетона обычно используются деревянные или пластиковые формы. После работы они часто становятся мусором, что увеличивает расходы и наносит вред окружающей среде

Исследователи Массачусетского технологического института (МІТ) предложили другой подход – использовать землю прямо со строительной площадки. Речь идет о технологии, в которой слегка обработанная почва служит временной формой для заливки бетона, как написали в "Click Petroleo у Gas".

Такая "опалубка" держит материал до застывания, а затем может быть повторно использована или возвращена в природное состояние. Это позволяет отказаться от одноразовых конструкций и существенно снизить количество отходов.

Особое внимание технология привлекает при создании сложных форм. Изогнутые бетонные элементы обычно дорогие, ведь нуждаются в индивидуальных деревянных или пластиковых шаблонах. Новый подход упрощает этот процесс и делает дизайнерские решения более доступными. Чтобы форма не разрушалась во время заливки, в процессе применяют дополнительные материалы, в частности солому и специальные защитные покрытия.

Исследователи объясняют, что главная идея заключается не в замене бетона, а в изменении подхода к строительным формам. Именно они часто становятся скрытым источником расхода и отходов.

Хотя технология еще проходит тестирование и имеет ограничения по точности и условиям использования на стройплощадке, она уже считается перспективной. По оценкам MIT, подобные решения могут снизить затраты, ускорить строительство и снизить влияние отрасли на окружающую среду.

