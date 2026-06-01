Забудьте про дерев'яні опалубки: вже є новий спосіб заливки бетону з несподіваного матеріалу

Бетонні конструкції створюють без одноразових форм

У сучасному будівництві для заливки бетону зазвичай використовують дерев’яні або пластикові форми. Після роботи вони часто стають сміттям, що збільшує витрати та шкодить довкіллю.

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (МІТ) запропонували інший підхід — використовувати землю прямо з будівельного майданчика. Йдеться про технологію, у якій злегка оброблений ґрунт слугує тимчасовою формою для заливки бетону, як написали в "Click Petroleo у Gas".

Така "опалубка" тримає матеріал до застигання, а потім може бути повторно використана або повернута в природний стан. Це дозволяє відмовитися від одноразових конструкцій і суттєво зменшити кількість відходів.

Особливу увагу технологія привертає при створенні складних форм. Вигнуті бетонні елементи зазвичай дорогі, адже потребують індивідуальних дерев’яних або пластикових шаблонів. Новий підхід спрощує цей процес і робить дизайнерські рішення доступнішими. А щоб форма не руйнувалася під час заливки, у процесі застосовують додаткові матеріали, зокрема солому та спеціальні захисні покриття.

Дослідники пояснюють, що головна ідея полягає не в заміні бетону, а у зміні підходу до будівельних форм. Саме вони часто стають прихованим джерелом витрат і відходів.

Хоча технологія ще проходить тестування і має обмеження щодо точності та умов використання на будмайданчику, вона вже вважається перспективною. За оцінками MIT, подібні рішення можуть зменшити витрати, прискорити будівництво та знизити вплив галузі на довкілля.

