Сжечь или спрятать за иконами? Что делать с зеленью после Троицы

Освященная зелень – это благословение и символ Божьей благодати, а не предмет, обладающий магической силой

Уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, православные и греко-католики будут отмечать праздник Троицы. В этот день традиционно в храмах освящают букеты, а дом украшают травами — многих беспокоит вопрос, что делать с зеленью и цветами после праздника.

О том, как поступить с высушенной травой с пола и букетами после Троицы, чтобы не совершить греха, "Телеграфу" рассказал священник ПЦУ, военный капеллан ВСУ отец Тарас Видюк. Он объяснил, что четкого обязательного правила в данном случае нет.

Отец Тарас Видюк

"Освященные травы и ветви воспринимаются как благословение и символ Божьей благодати, но не как "священный предмет", обладающий магической силой. Многие люди хранят освященные букеты за иконами до следующей Троицы — это хорошая народная традиция, напоминающая о празднике и молитве. Если же зелень высохла, осыпалась или уже не нужна, ее можно сжечь или закопать в чистом месте — как проявление уважения к освященным вещам это не грех", — пояснил отец Тарас.

Праздник Троицы в храме. Фото: zhitomir.info

Верующие с цветами и травами. Фото: zhitomir.info

Букеты для освящения. Фото: zhitomir.info

Он добавил, что если у человека нет такой возможности, лучше отдать освященные травы и ветки в Церковь. Там их сожгут.

Троица — что именно отмечают в этот день

Отметим, что праздник Троицы символизирует единство единого Бога в трех ипостасях: Бога Отца, Бога Сына (Иисуса Христа) и Бога Святого Духа. Именно в этот день произошло восхождение Святого Духа на апостолов.

Это свершило пророчество Христа о том, что Он пошлет им Утешителя, который наставит их на всякую истину. После этого апостолы получили дар говорить на разных языках и нести в мир слово Божие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли посещать кладбища в праздник Троицы. Почему лучше выбрать другой день.