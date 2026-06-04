"Ленивый" сад: 14 неприхотливых цветов, которые сажают себя сами

Такие самосейки значительно экономят ваши силы и средства

Каждый садовод любит растения, которые легко выращивать. А что еще лучше? Цветы, которые растут сами! Многие цветы сбрасывают семена, которые сохраняют жизнеспособность в течение зимы, а затем, когда условия окружающей среды становятся подходящими, прорастают в следующем сезоне в виде молодых растений. Посадите их один раз, и у вас будут цветы на долгие годы.

Хотя большинство этих цветов неприхотливы и не заполонят ваш сад, если вы не хотите, чтобы они разрослись и заняли слишком много места на уже существующих клумбах, возможно, стоит удалять отцветшие соцветия. Удаляя отцветшие соцветия, вы можете сохранить семена и посадить их самостоятельно именно там, где хотите, чтобы они появились в следующем году.

Какие цветы можно посеять раз, и они будут засеваться сами в последующие годы. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Алиссум сладкий (Lobularia maritima)

Освещение: от полного солнца до полутени в жарком климате.

Алиссум душистый — низкорослое однолетнее растение с цветами, источающими медовый аромат. Этот цветок очень любят опылители; он цветет до поздней осени и до сильных заморозков.

Алиссум

Огуречник лекарственный (Borago officinalis)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Огуречник — малоизвестное однолетнее травянистое растение с эффектными, темно-синими звездообразными цветками. Это выносливое растение, хорошо переносящее бедные почвы и засуху.

Огуречник

Аквилегия (Aquilegia vulgaris)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Это кустистое многолетнее растение имеет самые изысканные цветы, которые служат пищей для ранних опылителей. Избегайте удаления отцветших соцветий и дайте цветам отрасти и дать им возможность дать семена.

Аквилегия

Космос (Cosmos bipinnatus)

Освещение: Полное солнечное освещение

Космея отличается перистой листвой и прекрасными цветами всех возможных оттенков. Эти однолетние растения дают больше цветков, если удалять отцветшие соцветия. Но если вы хотите, чтобы они самосеялись, оставьте несколько растений, чтобы они дали семена и упали в ваши клумбы.

Нигелла дамасская (Nigella damascens)

Освещение: Полное солнечное освещение

Этот очаровательный цветок обладает прекрасным названием, ажурной листвой и самыми нежными на вид цветами, которые вы когда-либо видели, в оттенках синего, розового или белого.

Нигелла дамасская

Амми большая (Амми маджус)

Освещение: Полное солнечное освещение

Амми — высокое однолетнее растение, которое очень любят опылители. Однако это растение склонно к самосеву, поэтому удаляйте отцветшие соцветия и позволяйте другим отрасти семенам, иначе растение может заполонить весь сад.

Фиалка (Viola arvensis)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Фиалки — долгожданный предвестник весны, появляющийся, когда в северных регионах температура еще ниже нуля. Эти однолетние растения предпочитают прохладную погоду и будут с удовольствием цвести до наступления летней жары, размножаясь самосевом на следующий год.

Полевая фиалка

Бархатцы (Tagetes)

Освещение: Полное солнечное освещение

Это выносливое однолетнее растение уже несколько поколений пользуется популярностью благодаря своей жизнерадостности, неприхотливости в выращивании и устойчивости к жаре и засухе. Когда цветы засыхают, помогите им размножиться самосевом, удалив отцветшую головку, разломив её и разбросав семена по клумбам.

Незабудка (Myosotis spp.)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Очаровательная в своей голубой наивности, незабудка знакома многим. Она способна создать в саду атмосферу уюта и благодушия, а также отличается неприхотливостью.

Незабудка

Портулак (Portulaca)

Освещение: Полное солнечное освещение

Сочные листья и великолепные, яркие цвета этих небольших низкорослых однолетних растений делают их прекрасным дополнением к каменистым садам и бордюрным посадкам.

Люпин (Lupinus)

Освещение: от полного солнца до полутени в теплом климате.

Это выносливое многолетнее растение, произрастающее в зонах USDA 4-8, предпочитает прохладную погоду. Его великолепные колосовидные соцветия с розовыми, голубыми или белыми цветами появляются весной.

Лук (Allium spp.)

Освещение: Полное солнечное освещение

Луковые растения отличаются эффектными шаровидными или барабановидными цветками, которые появляются весной и летом, в зависимости от сорта. Эти многолетние растения, привлекающие опылителей, прекрасно размножаются самосевом, и если они прорастут там, где вы их не хотите видеть, просто пересадите выносливый саженец в другое место.

Настурция (Tropaeolum spp.)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Настурции — замечательные однолетние растения для любого сада. Они бывают вьющимися или кустистыми, ярких цветов, от ярко-розового до кораллового и насыщенно-желтого. Эти растения очень нравятся опылителям. Бонус: всё растение съедобно и прекрасно подходит для украшения выпечки, салатов и напитков.

Настурция

Вербена бонарская (Verbena bonariensis)

Освещение: Полное солнечное освещение

Высокие, тонкие стебли вербены прекрасно дополняют цветники, а опылители их очень любят.

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