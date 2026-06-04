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"Ленивый" сад: 14 неприхотливых цветов, которые сажают себя сами

Автор
Ирина Семчишина
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Эти неприхотливые цветы сбрасывают семена, образуя новые растения год за годом
Эти неприхотливые цветы сбрасывают семена, образуя новые растения год за годом. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такие самосейки значительно экономят ваши силы и средства

Каждый садовод любит растения, которые легко выращивать. А что еще лучше? Цветы, которые растут сами! Многие цветы сбрасывают семена, которые сохраняют жизнеспособность в течение зимы, а затем, когда условия окружающей среды становятся подходящими, прорастают в следующем сезоне в виде молодых растений. Посадите их один раз, и у вас будут цветы на долгие годы.

Хотя большинство этих цветов неприхотливы и не заполонят ваш сад, если вы не хотите, чтобы они разрослись и заняли слишком много места на уже существующих клумбах, возможно, стоит удалять отцветшие соцветия. Удаляя отцветшие соцветия, вы можете сохранить семена и посадить их самостоятельно именно там, где хотите, чтобы они появились в следующем году.

Какие цветы можно посеять раз, и они будут засеваться сами в последующие годы
Какие цветы можно посеять раз, и они будут засеваться сами в последующие годы. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Алиссум сладкий (Lobularia maritima)

Освещение: от полного солнца до полутени в жарком климате.

Алиссум душистый — низкорослое однолетнее растение с цветами, источающими медовый аромат. Этот цветок очень любят опылители; он цветет до поздней осени и до сильных заморозков.

Алиссум
Алиссум

Огуречник лекарственный (Borago officinalis)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Огуречник — малоизвестное однолетнее травянистое растение с эффектными, темно-синими звездообразными цветками. Это выносливое растение, хорошо переносящее бедные почвы и засуху.

Огуречник
Огуречник

Аквилегия (Aquilegia vulgaris)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Это кустистое многолетнее растение имеет самые изысканные цветы, которые служат пищей для ранних опылителей. Избегайте удаления отцветших соцветий и дайте цветам отрасти и дать им возможность дать семена.

Аквилегия
Аквилегия

Космос (Cosmos bipinnatus)

Освещение: Полное солнечное освещение

Космея отличается перистой листвой и прекрасными цветами всех возможных оттенков. Эти однолетние растения дают больше цветков, если удалять отцветшие соцветия. Но если вы хотите, чтобы они самосеялись, оставьте несколько растений, чтобы они дали семена и упали в ваши клумбы.

Нигелла дамасская (Nigella damascens)

Освещение: Полное солнечное освещение

Этот очаровательный цветок обладает прекрасным названием, ажурной листвой и самыми нежными на вид цветами, которые вы когда-либо видели, в оттенках синего, розового или белого.

Нигелла дамасская
Нигелла дамасская

Амми большая (Амми маджус)

Освещение: Полное солнечное освещение

Амми — высокое однолетнее растение, которое очень любят опылители. Однако это растение склонно к самосеву, поэтому удаляйте отцветшие соцветия и позволяйте другим отрасти семенам, иначе растение может заполонить весь сад.

Фиалка (Viola arvensis)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Фиалки — долгожданный предвестник весны, появляющийся, когда в северных регионах температура еще ниже нуля. Эти однолетние растения предпочитают прохладную погоду и будут с удовольствием цвести до наступления летней жары, размножаясь самосевом на следующий год.

Полевая фиалка
Полевая фиалка

Бархатцы (Tagetes)

Освещение: Полное солнечное освещение

Это выносливое однолетнее растение уже несколько поколений пользуется популярностью благодаря своей жизнерадостности, неприхотливости в выращивании и устойчивости к жаре и засухе. Когда цветы засыхают, помогите им размножиться самосевом, удалив отцветшую головку, разломив её и разбросав семена по клумбам.

Незабудка (Myosotis spp.)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Очаровательная в своей голубой наивности, незабудка знакома многим. Она способна создать в саду атмосферу уюта и благодушия, а также отличается неприхотливостью.

Незабудка
Незабудка

Портулак (Portulaca)

Освещение: Полное солнечное освещение

Сочные листья и великолепные, яркие цвета этих небольших низкорослых однолетних растений делают их прекрасным дополнением к каменистым садам и бордюрным посадкам.

Люпин (Lupinus)

Освещение: от полного солнца до полутени в теплом климате.

Это выносливое многолетнее растение, произрастающее в зонах USDA 4-8, предпочитает прохладную погоду. Его великолепные колосовидные соцветия с розовыми, голубыми или белыми цветами появляются весной.

Лук (Allium spp.)

Освещение: Полное солнечное освещение

Луковые растения отличаются эффектными шаровидными или барабановидными цветками, которые появляются весной и летом, в зависимости от сорта. Эти многолетние растения, привлекающие опылителей, прекрасно размножаются самосевом, и если они прорастут там, где вы их не хотите видеть, просто пересадите выносливый саженец в другое место.

Настурция (Tropaeolum spp.)

Освещение: от полного солнца до полутени.

Настурции — замечательные однолетние растения для любого сада. Они бывают вьющимися или кустистыми, ярких цветов, от ярко-розового до кораллового и насыщенно-желтого. Эти растения очень нравятся опылителям. Бонус: всё растение съедобно и прекрасно подходит для украшения выпечки, салатов и напитков.

Настурция
Настурция

Вербена бонарская (Verbena bonariensis)

Освещение: Полное солнечное освещение

Высокие, тонкие стебли вербены прекрасно дополняют цветники, а опылители их очень любят.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 4 народных рецепта удобрений, которыми можно подкормить что угодно в вашем саду.

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