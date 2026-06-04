"Лінивий" сад: 14 невибагливих квітів, які садять себе самі

Такі самосійки значно економлять ваші сили та кошти

Кожен садівник любить рослини, які легко вирощувати. А що ще краще? Квіти, що ростуть самі! Багато квітів скидають насіння, яке зберігає життєздатність протягом зими, а потім, коли умови довкілля стають придатними, проростають у наступному сезоні у вигляді молодих рослин. Посадіть їх один раз і у вас будуть квіти на довгі роки.

Хоча більшість цих квітів невибагливі і не заполонять ваш сад, якщо ви не хочете, щоб вони розрослися і зайняли надто багато місця на вже існуючих клумбах, можливо, варто видаляти суцвіття, що відцвіли. Видаляючи відцвілі суцвіття, ви можете зберегти насіння і посадити його самостійно саме там, де хочете, щоб воно з’явилося наступного року.

Які квіти можна посіяти раз, і вони засіватимуться самі наступні роки. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Аліссум солодкий (Lobularia maritima)

Освітлення: від повного сонця до півтіні у спекотному кліматі.

Аліссум запашний — низькоросла однорічна рослина з квітами, що виділяють медовий аромат. Цю квітку дуже люблять запилювачі; він цвіте до пізньої осені та до сильних заморозків.

Аліссум

Огірочник лікарський (Borago officinalis)

Освітлення: від повного сонця до півтіні.

Огірочник — маловідома однорічна трав’яниста рослина з ефектними, темно-синіми зіркоподібними квітками. Це витривала рослина, що добре переносить бідні ґрунти та посуху.

Огірочник

Аквілегія (Aquilegia vulgaris)

Освітлення: від повного сонця до півтіні.

Ця кущиста багаторічна рослина має найвишуканіші квіти, які служать їжею для ранніх запилювачів. Уникайте видалення відцвілих суцвіть і дайте квітам відрости і дати можливість дати насіння.

Аквілегія

Космос (Cosmos bipinnatus)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Космея відрізняється перистим листям і прекрасними квітами всіх можливих відтінків. Ці однорічні рослини дають більше квіток, якщо видаляти відцвілі суцвіття. Але якщо ви хочете, щоб вони самосіялися, залиште кілька рослин, щоб вони дали насіння і впали у ваші клумби.

Нігелла дамаська (Nigella damascens)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Ця чарівна квітка має прекрасну назву, ажурне листя і найніжніші на вигляд квіти, які ви коли-небудь бачили, у відтінках синього, рожевого або білого.

Нігелла дамаська

Аммі велика (Аммі маджус)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Аммі — висока однорічна рослина, яку дуже люблять запилювачі. Однак ця рослина схильна до самосіву, тому видаляйте відцвілі суцвіття і дозволяйте іншим відрости насіння, інакше рослина може заполонити весь сад.

Фіалка (Viola arvensis)

Освітлення: від повного сонця до півтіні.

Фіалки — довгоочікуваний провісник весни, що з’являється, коли в північних регіонах температура ще нижче за нуль. Ці однорічні рослини віддають перевагу прохолодній погоді і будуть із задоволенням цвісти до настання літньої спеки, розмножуючись самосівом на наступний рік.

Польова фіалка

Чорнобривці (Tagetes)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Ця витривала однорічна рослина вже кілька поколінь користується популярністю завдяки своїй життєрадісності, невибагливості у вирощуванні та стійкості до спеки та посухи. Коли квіти засихають, допоможіть їм розмножитися самосівом, видаливши відцвілу голівку, розламавши її і розкидавши насіння по клумбах.

Незабудка (Myosotis spp.)

Освітлення: від повного сонця до півтіні.

Чарівна у своїй блакитній наївності незабудка знайома багатьом. Вона здатна створити в саду атмосферу затишку та благодушності, а також відрізняється невибагливістю.

Незабудка

Портулак (Portulaca)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Соковиті листя і чудові, яскраві кольори цих невеликих низькорослих однорічних рослин роблять їх прекрасним доповненням до кам’янистих садів та бордюрних посадок.

Люпин (Lupinus)

Освітлення: від повного сонця до півтіні у теплому кліматі.

Ця витривала багаторічна рослина, що росте в зонах USDA 4-8, віддає перевагу прохолодній погоді. Його чудові колосоподібні суцвіття з рожевими, блакитними або білими квітами з’являються навесні.

Цибуля (Allium spp.)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Цибульні рослини відрізняються ефектними кулястими або барабаноподібними квітками, які з’являються навесні та влітку, залежно від сорту. Ці багаторічні рослини, що приманюють запилювачів, чудово розмножуються самосівом, і якщо вони проростуть там, де ви їх не хочете бачити, просто пересадіть витривалий саджанець в інше місце.

Настурція (Tropaeolum spp.)

Освітлення: від повного сонця до півтіні.

Настурції – чудові однорічні рослини для будь-якого саду. Вони бувають кучерявими або кущистими, яскравих кольорів, від яскраво-рожевого до коралового і насичено-жовтого. Ці рослини дуже подобаються запилювачам. Бонус: вся рослина їстівна та чудово підходить для прикраси випічки, салатів та напоїв.

Настурція

Вербена бонарська (Verbena bonariensis)

Освітлення: Повне сонячне освітлення

Високі, тонкі стебла вербени чудово доповнюють квітники, а запилювачі її дуже люблять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про 4 народні рецепти добрив, якими можна підгодувати будь-що у вашому саду.