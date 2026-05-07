Фиолетовый сад: какие 7 цветов посадить в мае, чтобы цвели до самых заморозков

Эти неприхотливые растения можно садить уже сейчас, чтобы наслаждаться ярким цветом, ароматом и привлекающим опылителей цветением

Фиолетовые цветы — один из самых простых способов выделить свой сад. От нежных лавандовых оттенков до насыщенных фиолетовых цветов, эти растения добавляют ярких красок, привлекают опылителей и привносят пышную, романтическую атмосферу в любое открытое пространство.

Если вы ищете неприхотливые растения, цветы с длительным периодом цветения или цветы, привлекающие бабочек и пчел, эти фиолетовые соцветия вам подойдут. Ранее мы также составляли список розовых простых цветов, которые будут радовать вас долго и без хлопот.

Колокольчики

Эти многолетние цветы бывают как белыми, так и сине-фиолетовыми, но последний встречается чаще. Они предпочитают хорошо дренированную почву и много солнечного света, но способны выдержать и полутень. Колокольчики цветут до конца сезона, и это не может не радовать.

Лаванда

Используйте это солнцелюбивое растение вдоль дорожек или садовых тропинок, чтобы по-настоящему насладиться его ароматом. Эти небольшие кустарники, высотой и шириной от менее 30 см до более 90 см, также станут отличным источником сырья для создания восхитительных поделок и рецептов с использованием лаванды.

Шалфей

Это неприхотливое, ароматное и даже лечебное растение для солнечных клумб. После укоренения он засухоустойчив, и существует множество сортов, цветущих фиолетовыми оттенками.

Петунии

Эти выносливые цветочки могут расти в самых разных климатических условиях. Петунии популярны как однолетники, особенно в качестве подвесных растений для подвесных корзин и солнечных оконных ящиков. В очень жарком климате полуденная тень может помочь им продолжать цвести в разгар летней жары.

"Синяя" клумба из флокса Друммонда сорт Promise Lilac Blue, петунии "Ивнинг сенсейшен" и розы "Блу фо ю"

Пурпурная эхинацея

Эхинацея может вырастать до полутора метров в высоту и предпочитает среднюю или бедную почву — слишком плодородная почва может привести к меньшему количеству цветков. Это популярное многолетнее растение с пурпурно-розовыми цветами родом из центральной и восточной части США и привлекает в ваш сад пчел и других опылителей.

Вербена

Благодаря большому выбору видов вербены, найдется что-то для любого сада, но североамериканская вербена голубая (Verbena hastata) выделяется своими высокими, воздушными колосовидными соцветиями с фиолетовыми цветами и естественным, луговым видом. Она добавляет высоты и динамики клумбам и бордюрам и особенно привлекательна для пчел и бабочек. Это растение предпочитает влажную почву, но после укоренения может переносить кратковременные периоды засухи.

Флокс Друммонда

Очаровательный однолетник, чьи компактные кустики станут милым дополнением для более крупных и эффектных цветов. Цветет с мая до заморозков, может расти и на солнце и в легкой полутени.

Какие фиолетовые цветы посадить в саду? Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения будут хорошо расти в тени — если у вас остался клочок земли под деревьями или у дома, то они отлично могут заполнить пустующее место.