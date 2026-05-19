Два крутых способа подкормить растения дрожжами: дешево и очень эффективно

Не обязательно покупать модные и дорогие удобрения — можно воспользоваться бабушкиным народным методом

Рынок предлагает огромное количество крутых стимуляторов и подкормок. Но знаете ли вы, что обычные кухонные дрожжи способны творить настоящие чудеса и стать неплохой заменой крутых удобрений с аминокислотами?

Есть два проверенных способа, как использовать дрожжи на огороде и в саду.

Взять 100 грамм дрожжей, 5 литров воды, 1 стакан сахара. Через три дня, после активного брожения, пол литровую банку этой смеси разбавлять в 10-литровом ведре, после чего поливать и опрыскивать любые растения. В процессе брожения выделяется углекислота и спирты. Спирты весьма уважает корневая система растений, а углекислота играет большую роль в процессах фотосинтеза, то есть роста и развития любой культуры в целом. Полкилограмма дрожжей растворяем в 1 литре воды и ставим на огонь. После закипания держим на медленном огне около получаса. После остывания 100 мл смеси добавляем на 10 литров воды и подкармливаем растения. В этом рецепте происходят другие процессы, в результате которых освобождаются аминокислоты (а это, по простому, фрагменты белков). Получается такая пища для растений, которую легко употреблять, и которая быстро поступает туда куда надо, без лишних усилий со стороны культуры.

Как удобрить огород дрожжами. Инфографику подготовлено с помощью ИИ

Любым из этих растворов можно обрабатывать рассаду, цветы, ягодные кустарники и деревья просто по листу. Ведь подобная "бражка" не позволяет прорастать спорам грибов, главное обработать желательно ДО появления болезней.

