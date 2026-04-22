Соседи лопнут от зависти: копеечное средство заставит розы "взорваться" цветами

Ваш розарий с годами цветет все меньше, а некоторые кусты и вовсе прекратили выбрасывать цветы? Им явно не хватает этого удобрения.

Любые многолетние растения нуждаются в омоложении, для чего собственно их и удобряют, и стимулируют. Что касается розы, омолодить куст означает вызвать рост базальных побегов, то есть тех побегов, которые появляются с подземной части куста (не путать с порослью шиповника, если куст привитой).

Базальный побег у розы отличается мощной силой роста и обычно нуждается в прищипывании на уровне 40-60 см (в зависимости от общей высоты сорта) с целью стимуляции ветвления. Именно за счет базальных побегов происходит замещение старых частей розового куста и формировка его "скелета".

Часто в силу недостатка питания роза прекращает самостоятельно выдавать такие побеги, а значит их можно и нужно стимулировать. И тут 2 главных условия:

нужно своевременно вырезать старые ветки, которые уже не цветут или цветут скудно;

обязательно требуется подкормка розовых кустов с удобрением, содержащим магний. Самый простой вариант — сульфат магния или нитрит магния (последний хорош особенно весной). Дозировка 15-25 грамм на 10 литров воды, можно проделать дважды, например, в апреле, а потом в мае.

Флорибунда Леонардо Да Винчи активно дает базальные побеги

Вот и весь секрет. Зато потом ваши соседи и знакомые забросают восхищенными комплиментами, настолько преобразится ваш розарий. Впрочем, не забывайте, что питание роз должно быть полноценным и разнообразным, ну прямо как у людей.

