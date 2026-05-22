Уберите этот картон с грядок! О последствиях можно пожалеть

Многочисленные советы о пользе вторсырья на огороде просто заполонили интернет. Даже эксперты часто рекомендуют выкладывать грядки картоном, но далеко не все скажут о вреде подобной мульчи. А ведь при неправильном использовании он способен буквально отравить почву.

Картон часто упоминается в одном ряду с агротканью и агроволокном, которые используются в качестве мульчи, то есть покрывного слоя, спасающего огород от сорняков, сохраняющего баланс влаги и имеющего ряд других положительных моментов. Вот только далеко не всякий картон сгодится на эту роль.

От какого картона сад и огород могут пострадать:

яркие цветные картонные коробки абсолютно точно не годятся для мульчи. Проблема кроется в синтетических смолах и типографских красках, которые имеются в составе этого материала. Все это попадает в почву, а затем негативно влияет на растения и на человека.

абсолютно точно не годятся для мульчи. Проблема кроется в синтетических смолах и типографских красках, которые имеются в составе этого материала. Все это попадает в почву, а затем негативно влияет на растения и на человека. картон с полиэтиленовым водоотталкивающим слоем также не может быть использован в саду. Он превращается в сплошной экран, перекрывая корням доступ к влаге и кислороду, и хорошо еще если это корни сорняков.

Какой еще может быть вред от картона в саду-огороде? Например, оставленный на зиму картон представляет собой прекрасное убежище для грызунов и других вредителей. А если разместить картон на глинистом грунте, он спровоцирует застой воды и загнивание.

Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

При этом обычный картон, без рисунков и надписей, без водоотталкивающего слоя, способен оказать хорошую услугу любому садоводу-огороднику, особенно если у него есть доступ к уже использованному и дешевому (или даже бесплатному) картону.

Как правильно использовать картон в качестве мульчи:

Убрать с материала всякие металлические скрепки и скобы, а также наклейки и скотч .

. Располагать картон внахлест, в несколько слоев, а сверху сразу полить водой , чтобы ускорить "сцепку" материала с грунтом.

, чтобы ускорить "сцепку" материала с грунтом. Не закрывать все подряд, оставляя свободное место рядом с растениями и деревьями, чтобы более удобно и свободно было из поливать, удобрять, и чтобы они просто дышали.

рядом с растениями и деревьями, чтобы более удобно и свободно было из поливать, удобрять, и чтобы они просто дышали. В эстетических целях картон можно прикрыть слоем настоящей органической мульчи , будь то сено, солома, опилки, кора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подкормить растения дрожжами — это удобрение очень дешевое, но эффективное.