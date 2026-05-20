Секрет пышного цветения гортензий: посадите рядом эти 7 растений

Сад будет процветать, если его правильно высадить — ведь некоторые растения способны помогать другим, быть настоящими компаньонами

Совместная посадка растений подходит не только для овощей: правильно подобранные пары растений могут даже помочь вашим гортензиям цвести все лето, создавая более пышные и густые клумбы. От наперстянки до папоротников — эти пары растений станут идеальными соседями для гортензий.

Этот садоводческий метод предполагает совместное выращивание различных культур, трав или цветов таким образом, чтобы они приносили пользу друг другу, например, отпугивали насекомых, улучшали почву или обеспечивали тень и опору.

При посадке растений-компаньонов держите их на расстоянии 30–45 см от корневой шейки гортензии , чтобы не повредить основные корни и обеспечить свободную зону для полива

Если вы хотите, чтобы ваши гортензии в этом году выросли крупнее и крепче, то всё дело может быть в их соседних растениях. Взгляните на те, которые лучше всего подходят для совместного выращивания:

Что посадить рядом с гортензией, чтобы было красиво.

Наперстянка

Высокие, прямостоячие соцветия наперстянки прекрасно контрастируют с округлой, пышной формой гортензии — и они предпочитают очень похожие условия произрастания, что делает их легко выращиваемыми вместе. Оба растения нуждаются в полутени и влажной, хорошо дренированной почве. Наперстянка обеспечивает высоту и вертикальный акцент, а гортензия выполняет работу на более низких участках.

Английский плющ

Он подавляет сорняки, сохраняет почву прохладной и влажной, а также заполняет пробелы, обеспечивая круглогодичную текстуру. Это растение также хорошо растет в тени, что часто бывает у основания взрослой гортензии. Просто следите и обрезайте, если начнет слишком разрастаться.

Азалия

Азалии идеально подходят в качестве соседей для гортензий, поскольку они хорошо растут в тех же условиях, включая постоянную влажность и любовь к рассеянной тени.

Самшит

Густая вечнозеленая листва самшита создает чистый фон, на котором соцветия гортензии действительно выделяются, и она по праву занимает свое место зимой, когда гортензия отмирает. Оба растения хорошо переносят полутень. Это сочетание выглядит продуманным и целенаправленным, не требуя при этом больших усилий для ухода.

Папоротник

Лиственные папоротники прекрасно растут под кроной гортензий. У них одинаковые потребности во влаге, почве и тени, поэтому за этими двумя растениями не требуется дополнительных усилий.

Японский клен

Посадка японского клена рядом с гортензиями дает два условия, которые прекрасно сочетаются друг с другом: глубоко рассеченная, бордово-красная листва клена создает богатый контраст с нежными голубыми, розовыми и белыми оттенками цветков гортензий. Им также необходимы схожие условия: полутень, защита от ветра и постоянно влажная почва

Хоста

Хосты идеально подходят в качестве растений-наполнителей для гортензий, они создадут пышный зеленый почвопокров, который скроет нижние стебли гортензий, а их контрастная листва будет дополнять друг друга.

