Секретная химия тела: почему физическая активность делает нас слишком привлекательными для насекомых

Специалист объяснил, почему физические нагрузки превращают человека в "цель №1" для комаров

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После пробежки или активной прогулки человек становится значительно более привлекательным для комаров. Причина не только в разогретом теле, но и в молочной кислоте, которая образуется в мышцах во время физических нагрузок и вместе с повышенным выделением углекислого газа, помогает насекомым быстрее находить свою жертву.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

Молочная кислота производится в мышцах человека во время интенсивных физических нагрузок. В это время человек становится "целью №1" для комаров.

"На себе это чувствую. Если вы где-то в лесу — я, скажем, занимаюсь туризмом, — то знаю, что если я такой разогретый, то прямо все прилетают. Мошки тоже вечером. Они очень любят тепло", — объяснил энтомолог.

Спортсмен стал приманкой для комаров после пробежки. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

По его словам, то же касается и спортсменов после пробежки: у них сразу растут ключевые аттрактанты — выделение СО2 из-за усиленного дыхания, температуры тела и концентрации молочной кислоты в поте, потому что мышцы активно работали.

"Человек становится заметным для комаров издалека", — отметил специалист.

Ранее Шпарик рассказал, что в Украине фиксировали случаи дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое вызывает нематода (круглый червь) дирофилярия. В отдельных случаях червь способен даже поселиться в глазах.