Уже в июне. Когда отмечается День отца в Украине и будет ли дополнительный выходной

Первый месяц лета принесет украинцам особый день в календаре, наполненный теплом, семейным уютом и глубокой благодарностью. Этот праздник ежегодно напоминает нам о силе родительской поддержки, которая сегодня, в условиях войны, приобрела совершенно новое, священное значение для миллионов семей.

Вокруг даты празднования часто возникают дискуссии, ведь в календаре существует несколько похожих дней, а сама дата меняется каждый год. Многие украинцы до последнего момента не знают, в какое именно воскресенье июня нужно поздравлять главных мужчин в своей жизни и будет ли этот день дополнительным выходным.

Какого числа День отца в 2026 году

В 2026 году официальный День отца в Украине отмечают 21 июня. Праздник традиционно приходится на третье воскресенье июня.

Дата закреплена на государственном уровне Указом Президента Украины № 274/2019. Она совпадает с международными традициями, ведь в этот же день пап благодарят во многих странах мира.

Будет ли выходной в праздник?

Праздник не является государственным выходным. Дополнительные дни отдыха из-за праздников так же не предусмотрены из-за действия военного положения.

Сегодня для Украины этот день имеет глубокий смысл. Тысячи украинских отцов защищают свои семьи и независимость государства на передовой. Для многих детей это повод поблагодарить папу за защиту, отправить теплое сообщение на фронт или почтить память героев, отдавших жизнь за будущее Украины.

