"Динамо" прошло "Университатю" в серии пенальти, избежав позора в Лиге Европы (видео)

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В четверг, 16 июля, "Динамо" провело ответный поединок против румынской "Университати". На кону стояла путевка во второй раунд отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27.

Что нужно знать

"Динамо" сыграло гостевой поединок против "Университати"

Победитель определялся в серии пенальти

В первой игре команды голов не забивали — 0:0

Встреча, проходившая в Клуж-Напоке (Румыния) на арене "Клуж", завершилась со счетом 0:0 (4:2 по пенальти) в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

"Динамовцы" владели тотальным преимуществом в первой половине встречи. Контроль мяча и большое количество атак даже привели к голам, правда, взятие ворот в исполнении Богдана Редушко и Назара Волошина были отменены из-за офсайдов.

Во втором тайме киевляне немного сбавили обороты, из-за чего "Университатя" получила свои моменты. Тем не менее голов зрители так и не увидели. В итоге матч плавно перетек в овертаймы и серию пенальти, где киевляне показали хладнокровие — победа "Динамо" со счетом 4:2.

Полный видеообзор матча "Университатя" — "Динамо".

Таким образом, "Динамо" вышло во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа. На"Университатю" ждет норвежский "Бранн" в квалификации Лиги конференций.

Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).