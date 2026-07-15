"Университатя" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
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В первой игре команды победителя не выявили
В четверг, 16 июля, киевское "Динамо" проведет ответную игру первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против "Университати" Клуж (Румыния). В первой встрече, Бело-синие расписали с румынами безголевую ничью.
Что нужно знать
- "Динамо" сыграет гостевой поединок отбора ЛЕ
- В первой игре киевляне не смогли забить "Университате" — 0:0
- Бело-синие пока не гарантировали себе групповой этап еврокубков
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Университатя" — "Динамо". Начало игры в 20:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча "Университатя" — "Динамо" (обновляется)
"Университатя" примет украинский гранд в Клуж-Напоке на "Клуж Арене". Румынский коллектив добыл отличный результат в гостях и теперь полон решимости выбить Бело-синих из турнира. Сможет ли "Динамо" пройти румынский барьер узнаем в ближайшее время.
Победитель 2-матчевой дуэли выйдет во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа. На проигравшего ждет норвежский "Бранн" в квалификации Лиги конференций.
Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).