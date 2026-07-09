Укр

США снова ударили по Ирану, Тегеран атаковал американские базы. 132 день конфликта на Ближнем Востоке

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Начался новый виток конфликта Новость обновлена 09 июля 2026, 06:25
Начался новый виток конфликта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ключевые этапы обострения и заявления участников конфликта

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Конфликт на Ближнем Востоке длится уже 132-й день. В Иране идет резкое обострение ситуации. После новых ударов США Тегеран нанес ответные удары по объектам в Бахрейне и Кувейте, что усилило риски масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

"Телеграф" следит за событиями и оперативно рассказывает, что происходит в регионе.

9 июля, четверг

6:20 Американские военные нанесли удары крылатыми ракетами по двум железнодорожным мостам на севере Ирана. Это первая атака США на иранскую инфраструктуру после вступления в силу перемирия 8 апреля. В ответ Тегеран приступил к ракетным обстрелам, направив ракеты на американские военные базы в Бахрейне и Кувейте.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон не сделал выводов из предыдущих событий и до сих пор пытается действовать из-за давления и угроз. "Скажу прямо: если вы нанесете удар, то и сами получите ответ. Не стоит напрасно суетиться, иначе вы погрузитесь еще глубже: Ормузский пролив откроется только по "иранским договоренностям", а не под давлением американских угроз", — заявил он.

С чего все началось

Напряжение между странами продолжается с 1979 года после Исламской революции в Иране. США обвиняют Тегеран в поддержке вооруженных группировок в регионе и попытках создать ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер.

Новый виток конфликта между США и Ираном начался после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля 2026 во время совместной американо-израильской операции. После нескольких месяцев боевых действий стороны заключили перемирие, однако в начале июля оно фактически сорвалось из-за новых ударов США по иранским объектам и ответных ракетных атак Тегерана.

Чего хотят США и Иран

Вашингтон требует ограничения или ликвидации иранской ядерной программы, сокращения ракетного арсенала Ирана, гарантий свободы судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших нефтяных маршрутов мира.

В то же время, Тегеран пытается сохранить независимость от внешнего давления, продолжить развитие ядерной программы, снять международные санкции и получить признание своего контроля и влияния в районе Ормузского пролива, который иранские власти называют своим главным стратегическим рычагом в отношениях с Западом.

О хронике войны на ближнем Востоке с 8 мая по 9 июня читайте по ссылке

О хронике войны на ближнем Востоке с 10 июня по 9 июля читайте по ссылке

Теги:
#США #Ближний Восток #Иран