США снова ударили по Ирану, Тегеран атаковал американские базы. 132 день конфликта на Ближнем Востоке

Ключевые этапы обострения и заявления участников конфликта

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Конфликт на Ближнем Востоке длится уже 132-й день. В Иране идет резкое обострение ситуации. После новых ударов США Тегеран нанес ответные удары по объектам в Бахрейне и Кувейте, что усилило риски масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

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9 июля, четверг

6:20 Американские военные нанесли удары крылатыми ракетами по двум железнодорожным мостам на севере Ирана. Это первая атака США на иранскую инфраструктуру после вступления в силу перемирия 8 апреля. В ответ Тегеран приступил к ракетным обстрелам, направив ракеты на американские военные базы в Бахрейне и Кувейте.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон не сделал выводов из предыдущих событий и до сих пор пытается действовать из-за давления и угроз. "Скажу прямо: если вы нанесете удар, то и сами получите ответ. Не стоит напрасно суетиться, иначе вы погрузитесь еще глубже: Ормузский пролив откроется только по "иранским договоренностям", а не под давлением американских угроз", — заявил он.

С чего все началось

Напряжение между странами продолжается с 1979 года после Исламской революции в Иране. США обвиняют Тегеран в поддержке вооруженных группировок в регионе и попытках создать ядерное оружие. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер.

Новый виток конфликта между США и Ираном начался после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля 2026 во время совместной американо-израильской операции. После нескольких месяцев боевых действий стороны заключили перемирие, однако в начале июля оно фактически сорвалось из-за новых ударов США по иранским объектам и ответных ракетных атак Тегерана.

Чего хотят США и Иран

Вашингтон требует ограничения или ликвидации иранской ядерной программы, сокращения ракетного арсенала Ирана, гарантий свободы судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших нефтяных маршрутов мира.

В то же время, Тегеран пытается сохранить независимость от внешнего давления, продолжить развитие ядерной программы, снять международные санкции и получить признание своего контроля и влияния в районе Ормузского пролива, который иранские власти называют своим главным стратегическим рычагом в отношениях с Западом.

О хронике войны на ближнем Востоке с 8 мая по 9 июня читайте по ссылке

О хронике войны на ближнем Востоке с 10 июня по 9 июля читайте по ссылке