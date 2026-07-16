Вместо Федорова. Стало известно, кто временно возглавил министерство обороны

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Президент Украины назначил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-майора Евгений Хмару исполняющим обязанности министра обороны Украины. По его словам, Хмара получило большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций против России.

Именно на этом, считает глава государства, должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне. Об этом президент сообщил в соцсетях.

"Только что обсудили с Евгением Хмарой выполнение наших дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами. Важно, что есть стратегическое видение, как Украине активно действовать и дальше для защиты нашей независимости и принуждения России к дипломатии. Евгений Хмара обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне", — написал Зеленский.

Владимир Зеленский

По его словам, будет продолжена реализация всех активных программ по развитию и укреплению Сил обороны. В частности, от прямого финансирования боевых бригад и справедливого распределения личного состава для бригад, до максимального обеспечения НРК всеми типами дронов и оперативной реализации договоренностей с партнерами.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — подчеркнул Зеленский.

Что известно о Евгении Хмаре?

Как сообщал "Телеграф", Евгений Леонидович Хмара — генерал-майор, был начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 25 августа 2025 года по 5 января 2026 года. До этого он являлся начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. Является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней.

Хмара организовывал спецоперации по противодействию террористическим угрозам и работал в зоне боевых действий. Его подразделения привлекались к операциям на Донбассе и прифронтовых районах во время полномасштабной войны.

Евгений Хмара

Именно под его руководством спецназовцы "Альфы" провели легендарную операцию по освобождению острова Змеиный летом 2022 года. Группы спецназовцев доставили на остров вертолетами со второй попытки – первый раз помешала российская авиация. На острове бойцы "Альфы" вступили в победное сражение.

Евгений Хмара

Следует отметить, что согласно законодательству кадровый военный не может возглавлять Минобороны. Поэтому Евгений Хмара должен получить гражданский статус, или Верховная Рада должна изменить законодательство.

Когда изберут министра обороны?

После назначения нового состава Кабинета министров Верховная Рада ушла на каникулы до 18 августа, так и не назначив министра обороны и министра иностранных дел. Но Украина не останется на целый месяц без руководителя МО.

Как рассказал "Телеграфу" народный депутат, есть несколько вариантов выхода из этой ситуации. Один из них – внеплановое заседание Рады в короткие сроки.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко подчеркнул, что должность министра обороны – это не политическая, а военная позиция. Однако, по его словам, правительство может назначить также и исполняющего обязанности.

"Министр обороны, в первую очередь, это военная позиция, а это не политическая позиция. По факту, там уже есть первый заместитель, второй заместитель, куча аппарата, все, оно работает", — сказал Федиенко.

Александр Федиенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Михаила Федорова и отреагировал на протесты в больших городах Украины.