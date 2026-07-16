Залужный загадочно молчит про отставку Федорова: что за этим стоит

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Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный неслучайно не комментирует политический скандал с отставкой Михаила Федорова. В то же время, его реакции стоило бы ожидать.

Об этом "Телеграфу" рассказали украинские политологи. Отметим, в отличие от множества украинских политиков, активистов, лидеров общественного мнения, Залужный пока никак не оценил отставку Федорова и возможное назначение министром обороны экс-главы МВД Игоря Клименко.

Стоит напомнить, что Залужный регулярно появляется в соцопросах о будущих выборах и рассматривается как потенциальный соперник Владимира Зеленского.

Валерий Залужный

Политолог Игорь Рейтерович в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" выразил мнение, что комментарии экс-главкома сейчас имели бы явный политический подтекст и не принесли бы ему пользы.

"Вообще это не его дело. Поэтому формально он прав. Посол выше прежнего военного. Тем более, это внутренняя политика. Ну и такое заявление было бы очень политическим. Это явно не то, что сейчас нужно Залужному", — прокомментировал он.

Игорь Рейтерович

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии "Телеграфу" отметил, что Залужный является важной политической фигурой и должен высказывать по подобным вопросам.

"Надо понимать, что Залужный – государственный чиновник. Главным показателем его протеста может являться демонстративная отставка. Но он – общественно значимая фигура и должна говорить о таких важных событиях. Даже если Федоров и есть его электоральный оппонент", — подчеркнул он.

Александр Леонов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Федорова и отреагировал на протесты.