Умерла в 27 лет. Где похоронена мать Януковича и как выглядит ее могила

К захоронению беглый президент привозил розы

О детстве экс-президента Украины Виктора Януковича известно крайне мало. В официальной биографии его матери уделено минимум внимания, а многие факты годами оставались скрытыми от общественности.

Однако в сети сохранилась информация о месте захоронения его самых близких родственников, которых беглый президент практически не посещал. Детальнее — в материале "Телеграфа".

Ранняя трагедия и тайный брат

Мать будущего предателя Украины, Ольга Семеновна Янукович (в девичестве Леонова), работала медсестрой. Она ушла из жизни в 1952 году, когда Виктору было всего два года. Ей было 27 лет. Точная причина столь ранней смерти женщины до сих пор остается неизвестной. После ее кончины отец Виктора, машинист паровоза Федор Владимирович Янукович, женился во второй раз.

Мама Виктора Януковича

Лишь в 2012 году журналистам удалось выяснить еще один скрываемый факт: у Виктора Януковича был младший брат Владимир. Младенец умер в 1954 году в полугодовалом возрасте. Данную информацию семья бывшего политика долгое время тщательно утаивала от прессы.

Где похоронены мать и брат Януковича?

Мать и младший брат Януковича покоятся на Божковском кладбище в городе Енакиево Донецкой области. Сам бывший президент навещал могилы самых родных людей крайне редко. Как сообщали СМИ, он прилетал в Енакиево обычно раз в год — в апреле, на поминальные дни.

Один из таких редких визитов журналистам удалось зафиксировать в 2011 году. Тогда политик привез к надгробиям крупные букеты роз.

Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй — из белых цветов — для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову Виктор Омельянчук смотритель кладбища

Напомним, что сын беглого президента погиб в 2015 году. Ранее мы писали, как выглядит могила Виктора Януковича-младшего.