Померла у 27 років. Де похована мати Януковича і як виглядає її могила

До поховання президент-втікач привозив троянди

Про дитинство експрезидента України Віктора Януковича відомо вкрай мало. В офіційній біографії його матері приділено мінімум уваги, а багато фактів роками залишалися прихованими від громадськості.

Однак у мережі збереглася інформація про місце поховання його найближчих родичів, яких президент-втікач практично не відвідував. Детальніше — у матеріалі "Телеграфу".

Рання трагедія і таємний брат

Мати майбутнього зрадника України, Ольга Семенівна Янукович (у дівоцтві Леонова), працювала медсестрою. Вона пішла з життя у 1952 році, коли Віктору було лише два роки. Їй було 27. Точна причина такої ранньої смерті жінки досі залишається невідомою. Після її смерті батько Віктора, машиніст паротяга Федір Володимирович Янукович, одружився вдруге.

Мама Віктора Януковича

Лише у 2012 році журналістам вдалося з’ясувати ще один факт, що приховувався: у Віктора Януковича був молодший брат Володимир. Немовля померло 1954 року у піврічному віці. Цю інформацію сім’я колишнього політика довгий час ретельно приховувала від преси.

Де поховано матір і брата Януковича?

Мати та молодший брат Януковича спочивають на Божківському цвинтарі у місті Єнакієвому Донецької області. Сам колишній президент відвідував могили найрідніших людей вкрай рідко. Як повідомляли ЗМІ, він прилітав до Єнакієвого зазвичай раз на рік — у квітні, на поминальні дні.

Один із таких рідкісних візитів журналістам вдалося зафіксувати у 2011 році. Тоді політик привіз до надгробків великі букети троянд.

Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову Віктор Омельянчук доглядач цвинтаря

Нагадаємо, що син президента-втікача загинув у 2015 році. Раніше ми писали, як виглядає могила Віктора Януковича-молодшого.