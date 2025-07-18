Падал в колодец и едва не утонул в отстойнике: каким было детство Януковича и как он выглядел (фото)

Воспитанием экс-президента в основном занималась бабушка

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел детство и юность в поселке на окраине Енакиево Донецкой области, который с 2014 года находится в оккупации. О школьных годах он вспоминал редко, но отмечал, что детство выдалось тяжелым.

"Телеграф" решил выяснить, каким президент-предатель Виктор Янукович был в детстве. Мы узнали некоторые факты о его школьных годах.

Каким было детство Виктора Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович родился в 1950 году в семье рабочих. Его отец Федор был машинистом паровоза, а мать Ольга — медсестрой. Однако детство будущего президента оказалось тяжелым — когда ему было всего два года, мама скончалась в возрасте 27 лет. Отец вскоре женился повторно, но отношения с мачехой у Виктора не сложились.

Виктор Янукович в детстве

О мальчике в основном заботилась бабушка, с которой он жил в небольшом флигеле — пристройке рядом с домом.

Начальное образование Янукович получил в школе №16 в поселке Новая Жуковка, который позже исчез с карты, став частью промышленной зоны металлургического завода. Затем будущий президент продолжил учебу в школе №34 в Енакиево. Учился средне, но выделялся любовью к истории, увлекался спортом и пел в школьном хоре.

Виктор Янукович мечтал в детстве стать космонавтом

Его бывшая одноклассница Светлана в одном из интервью вспоминала, что Виктор в детстве мечтал стать космонавтом или летчиком, потому что его манило небо. Еще он разводил голубей и любил гонять на велосипеде.

Янукович вспоминал, что с бабушкой они жили бедно, поэтому ему приходилось подрабатывать. За работу ему платили продуктами.

"Когда я подрос и пошел в школу, то стал подрабатывать: огород соседям вскопать, воды из колодца наносить. Давали то банку молока, то пяток яиц", — рассказывал Янукович.

Виктор Янукович в детстве чудом дважды избежал смерти

Более того, в детстве президенту-беглецу удалось дважды избежать смерти. Об этом сам Виктор Янукович рассказал автору книги "Прикоснись к судьбе" Вере Николаевой.

Один из случаев произошел возле его дома, рядом со шламовым отстойником, куда стекались промышленные отходы металлургического комбината. Любопытство привело Виктора слишком близко к опасному месту, и его начало затягивать в вязкую жижу. Спастись удалось лишь чудом. Поднялся сильный ветер и нагнул ветку дерева, за которую Януковичу удалось ухватиться и выбраться из отстойника.

В другой раз инцидент случился на пути из школы. На Виктора неожиданно напало стадо гусей. Убегая, он подскользнулся и угодил в колодец. Падение могло стать трагическим, но куртка зацепилась за крюк внутри, что и спасло ему жизнь. Прохожие заметили мальчика и помогли ему выбраться.

"Телеграф" писал ранее, где сейчас "любовница" экс-президента Януковича. Она восхваляла его политику и заменяла на публике "первую леди".