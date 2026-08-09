ПВО по жилым домам и "обломки" на предприятиях: Россию всю ночь атаковали дроны (видео)

Также под ударом был Новороссийск

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В ночь на воскресенье, 9 августа, в российском Белгороде прогремели взрывы. Город атаковали дроны, а российская ПВО сбивала их прямо над жилыми домами, есть разрушения.

После серии мощных взрывов в разных районах Белгорода произошли пожары, сообщает Telegram-канал Exilenova+. В сети появились кадры поврежденных жилых домов в результате работы ПВО РФ.

Напомним, Белгород расположен на реке Северский Донец примерно в 40 километрах от границы с Украиной и в 70 километрах от Харькова. С той стороны россияне регулярно совершают обстрелы Украины.

Кроме того, ночью под атакой находился также российский Новороссийск. По данным местных властей, в городе атаковано два предприятия, на них якобы "упали обломки". Вероятно, на территории порта.

Новороссийск – это портовый город в Краснодарском крае РФ на берегу Цемесской бухты Черного моря. Это самый крупный порт России на Черном море и важная военно-морская база российского флота.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 7 августа прогремели взрывы в оккупированной Ялте. После них возник пожар в районе местного порта.