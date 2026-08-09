Сливочная или как кефир: где самая дешевая сметана лучше — в "АТБ" или "Сильпо"

На первый взгляд, разница между этими товарами минимальна, но результаты проверки показали интересные нюансы.

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Сметана — один из базовых продуктов украинца, который нужен и к борщу, и к блинам, и к дерунам, и ко множеству других блюд. Но поскольку цены в Украине растут чуть ли не еженедельно, возникает вопрос: а качественная ли дешевая сметана, и где лучше ее покупать? "Телеграф" решил разобраться в этом вопросе.

Для анализа приобрели самую дешевую сметану 15% жирности из крупнейших сетей Украины — "Щоденний збір" с "АТБ", которая стоила 27,6 грн за 200 г, и "Повна чаша" из "Сильпо" с ценой 38,99 грн по акции за 350 г.

Путем простого подсчета мы видим, что в вопросе цены побеждает "Повна чаша" , ведь ее стоимость составляет 11,14 грн за 100 г против 13,8 грн у сметаны с "АТБ".

Радует, что оба продукта заявлены как "сметана", а не "продукт сметанный"

Но сметану для "АТБ" делают только из сливок и заквасочной культуры, поэтому ее можно считать более чистой по составу, в то время как в сметану для "Сильпо" добавляют еще обезжиренное молоко, из-за чего она более диетическая и имеет меньший процент насыщенных жиров. Разница настолько мала, что у КБЖУ ее почти незаметно, однако по вкусу они ощутимо отличаются: сметана из "АТБ" имеет более кремовый и сливочный вкус, в то время как сметана из "Сильпо" больше напоминает кефир.

Слева состав сметаны из "АТБ", справа — сметаны из "Сильпо"

Теперь тесты. Переворачивание ложки показало, что сметана из "Сильпо" утекает, в то время как сметана из "АТБ" остается на ложке. Считается, что более густая сметана должна быть лучше, но один этот тест не может однозначно свидетельствовать об этом, ведь плотность зависит от технологии. Но в этом тесте все равно победителем считаем сметану из "АТБ".

Сметана из "АТБ" более густая и держится на ложке, сметана из "Сильпо" более редкая и вытекает

При смешивании сметаны с водой температурой 60 градусов оказалось, что сметана из "Сильпо" более равномерно растворяется, и жидкость имеет более молокообразную структуру, в то время как сметана из "АТБ" распадается на хлопья. Считается, что натуральная сметана должна расходиться в горячей воде, в то время как осадок и хлопья могут указывать на примеси, поэтому здесь побеждает сметана из "Сильпо".

Так выглядит сметана, если размешать в воде 60°C

И главный кошачий тест. Из трех имеющихся кошек только два едят сметану, и их мнения разделились — одна кошка поела сметану из "Сильпо" прямо на столе после теста с переворачиванием ложки, в то время как вторая согласилась есть только сметану из "АТБ". Ничья.

Одна кошка поела только сметану из "Сильпо", вторая же – только сметану из "АТБ"

Вывод. Сравнение состава, консистенции и других качеств сметаны с "Сильпо" и "АТБ" показало, что хотя между ними есть множество отличий, качество у них примерно одинаковое, поэтому какую именно из них выбирать на стол — вопрос исключительно вкуса покупателя.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, можно ли есть самые дешевые сосиски и какая разница между самым дешевым тунцем.