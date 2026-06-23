Днепр готовится к резкому скачку температуры: когда город может накрыть жара

В этот период почти не будет дождей

В Днепре в ближайшие дни сохранится комфортная летняя погода, однако уже в конце июня в город может ворваться жара. По прогнозам синоптиков температура воздуха поднимется до +32 градусов.

По данным погодных ресурсов, в ближайшие 10 дней, кроме жары, ожидается преимущественно облачная погода, однако существенных осадков почти не прогнозируется. Если дожди будут крапать, то лишь кратковременные.

До 28 июня в Днепре будет относительно прохладно, как сообщили в "Meteo". Днем будет колебаться от +23 до +29 градусов, а в отдельные дни возможны кратковременные дожди. Самым прохладным днём, согласно прогнозу, станет 27 июня, когда столбики термометров покажут около +23 градусов днём и +13 градусов ночью.

Впрочем, уже с 29 июня ситуация, вероятно, изменится. Температура резко возрастет до +32 градусов, такая же жара ожидается и 30 июня. В начале июля воздух тоже прогреется до +30 градусов.

В Днепре ожидается резкое потепление в конце июня. Фото: Meteo

В то же время в "Погода.Мета" также прогнозируют жаркое завершение июня. По его данным, 29 июня воздух может прогреться до +32 градусов, а 30 июня — до +31 градуса. Перед этим в городе будет держаться более мягкая погода с температурой от +24 до +28 градусов.

Кроме того, синоптики не прогнозируют значительные осадки в период потепления. Вероятность дождей в конце июня остается невысокой, а ветер будет умеренным — до 5-6 м/с.

Жара сменит комфортную летнюю погоду в городе. Фото: Погода.Мета

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что со стороны Скандинавии на Украину движется антициклон, который может повлечь за собой внезапное похолодание и грозовые осадки в отдельных областях.