Дніпро готується до різкого стрибка температури: коли місто може накрити спека

У цей період майже не буде дощів

У Дніпрі найближчими днями збережеться комфортна літня погода, однак уже наприкінці червня у місто може увірватись спека. За прогнозами синоптиків, температура повітря підніметься до +32 градусів.

За даними погодних ресурсів, протягом найближчих 10 днів, окрім спеки, очікується переважно хмарна погода, однак істотних опадів майже не прогнозується. Якщо дощі й крапатимуть, то лише короткочасні.

До 28 червня у Дніпрі буде відносно прохолодно, як повідомили у "Meteo". Денна температура коливатиметься від +23 до +29 градусів, а в окремі дні можливі короткочасні дощі. Найпрохолоднішим днем, згідно з прогнозом, стане 27 червня, коли стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів вдень і +13 градусів вночі.

Втім уже з 29 червня ситуація, ймовірно, зміниться. Температура різко зросте до +32 градусів, така ж спека очікується і 30 червня. На початку липня повітря теж прогріється до +30 градусів.

У Дніпрі очікується різке потепління наприкінці червня. Фото: Meteo

Водночас у "Погода.Мета" також прогнозують спекотне завершення червня. За його даними, 29 червня повітря може прогрітись до +32 градусів, а 30 червня — до +31 градуса. Перед цим у місті утримуватиметься більш м'яка погода з температурою від +24 до +28 градусів.

Крім того, синоптики не прогнозують значних опадів у період потепління. Імовірність дощів наприкінці червня залишається невисокою, а вітер буде помірним — до 5–6 м/с.

Спека змінить комфортну літню погоду в місті. Фото: Погода.Мета

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з боку Скандинавії на Україну рухається антициклон, який може спричинити раптове похолодання та грозові опади в окремих областях.