Африканская жара надвигается на Украину? Чего ждать от погоды в июне

Некоторые регионы не минуют ливни

Приближение аномальной жары из Африки в Европу не угрожает Украине в больших масштабах. Однако в третьей декаде июня украинские регионы ожидает переменчивая погода.

Про это "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, самая большая жара накроет Испанию и Францию, где ожидается до +39…+44 °С.

"Ближе к концу июня аномальная жара распространится на соседние регионы, включая Италию, Германию и ряд других государств. К счастью, до Украины эта жаркая воздушная масса африканского происхождения не дойдет и в целом над восточной Европой ожидаются более мягкие погодные условия с температурой в рамках многолетней климатической нормы", — говорит синоптик.

На карте для наглядности представлен прогноз дневной температуры во Франции на 22 июня. К счастью, украинцам не грозит столь экстремальная жара, температура в нашей стране будет комфортной до конца июня.

Карта температуры в Европе 22 июня

Кибальчич отмечает, что в последнюю декаду июня антициклоны и гребни повышенного давления будут чередоваться с атмосферными фронтами и ложбинами низкого давления. Это будет способствовать изменению погоды и преобладанию западного и северо-западного переноса воздушных масс из стран Скандинавского полуострова и Балтии.

"Поэтому температурный фон в Украине будет колебаться в пределах нормы, в отдельные дни с отклонениями от нормы на несколько градусов. Самая теплая погода в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться в западных и юго-западных областях, а более низкие температурные показатели следует ожидать на Левобережье страны, особенно после 25 июня", — говорит синоптик.

Какой погоды ждать украинцам

С 21 по 25 июня в большинстве областей Украины будет наблюдаться достаточно теплая погода с температурой в ночное время +13…+19 °С, днем около +26…+31 °С. В южной половине ночью прогнозируется +16…+21°С, днем +28…+33°С.

22-23 июня пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и шквалистым усилением ветра. 21 и 24 июня существенных осадков не ожидается. Ветер в указанные дни ожидается западного и северо-западного направления.

С 25 июня и по конец месяца прогнозируется развитие северных и северо-западных ветров на фоне скандинавского антициклона. В результате в Украине состоится похолодание, которое наиболее выраженным окажется в северных, центральных и восточных регионах. Здесь температура воздуха окажется ниже нормы на 3 – 5 градусов. На фоне кратковременного похолодания в большинстве областей пройдут небольшие дожди, иногда в сопровождении грозы. Однако, несмотря на периодическое выпадение дождей, в лесах большинства регионов ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 21-30 июня. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

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