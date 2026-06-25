Забудьте про ножі — шкірка злетить сама: як легко та швидко почистити молоду картоплю (відео)

Головною умовою для того, щоб спосіб спрацював, є свіжість продукту

Швидко очистити молоду картоплю можна завдяки інгредієнту, який є на кожній кухні. Усього за кілька рухів шкірка овочів відвалиться сама.

Про лайфхак розповіла користувачка соцмережі Threads під ніком natalia_k.26. Вона зазначила, що головною умовою для того, щоб спосіб спрацював, є свіжість картоплі — вона має бути свіжовикопана.

Як почистити молоду картоплю за пару хвилин:

Добре промити картоплю від землі під водою.

Скласти в каструлю і додати жменю солі великого помолу.

Накрити каструлю кришкою та активно потрясти протягом 1-2 хвилин.

Промити водою.

Після всіх цих дій більшість лушпиння відвалиться сама, а те, що залишиться, легко очиститься навіть нігтем.

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