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Забудьте про ножі — шкірка злетить сама: як легко та швидко почистити молоду картоплю (відео)

Автор
Денис Подставной
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Автор
Чищення картоплі
Чищення картоплі. Фото Колаж "Телеграфу"

Головною умовою для того, щоб спосіб спрацював, є свіжість продукту

Швидко очистити молоду картоплю можна завдяки інгредієнту, який є на кожній кухні. Усього за кілька рухів шкірка овочів відвалиться сама.

Про лайфхак розповіла користувачка соцмережі Threads під ніком natalia_k.26. Вона зазначила, що головною умовою для того, щоб спосіб спрацював, є свіжість картоплі — вона має бути свіжовикопана.

Як почистити молоду картоплю за пару хвилин:

  • Добре промити картоплю від землі під водою.
  • Скласти в каструлю і додати жменю солі великого помолу.
  • Накрити каструлю кришкою та активно потрясти протягом 1-2 хвилин.
  • Промити водою.

Після всіх цих дій більшість лушпиння відвалиться сама, а те, що залишиться, легко очиститься навіть нігтем.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутися личинок і черв’яків в черешні. Існує простий спосіб очистити ягоди, навіть не розкриваючи їх.

Також "Телеграф" писав про те, що розповсюджений лайфхак додавати соняшникову або оливкову олію у воду, щоб макарони не злипалися, марний. У цьому випадку олія просто плаває на поверхні води і ніяк не взаємодіє з пастою.

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#Молода картопля #Лайфхак #картошка