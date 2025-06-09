Летняя жара: как защитить собаку от перегрева правильно и чего нельзя делать

Несколько простых советов, которые помогут "хвостику" чувствовать себя хорошо

Лето – пора солнца, долгих прогулок и активных игр на свежем воздухе. Но именно в это время года собаки чаще всего страдают от перегрева. В отличие от людей, они охлаждаются не через пот, а преимущественно через дыхание, поэтому им гораздо труднее справиться с высокими температурами.

Телеграф решил дать несколько советов, которые помогут избежать перегрева на прогулке и сделать лето безопасным для вашего любимца.

1. Выбирайте правильное время для прогулки

Самые безопасные часы для прогулок — это утро до 9:00 и вечер после 19:00, когда солнце уже не столь активно. Избегайте выхода на улицу в обеденную жару, особенно если раскаленный асфальт — он может обжечь не только лапы, но и усилить перегрев.

2. Следите за покрытием под лапами

Перед тем как отправиться на прогулку, прикоснитесь к асфальту рукой. Если вам горячо – значит, и собаке будет неприятно. Летом лучше гулять по траве, тени или в парках. Для дополнительной защиты можно использовать специальные ботиночки или защитный бальзам для лап.

3. Носите с собой воду

Бутылка воды для "хвостика" – обязательный атрибут летней прогулки. Предлагайте воду во время остановок и не забывайте о переносной миске. Некоторые собаки тоже охотно пьют из фонтанчиков в парках, но лучше иметь свою чистую воду.

4. Не принуждайте животное к активности

Летние прогулки – не время для интенсивного бега или игры с апортом. Следите за поведением четырехлапого: если он замедляется, часто садится или тяжело дышит — пора вернуться домой. Лучше всего в жару — спокойная ходьба в тени.

5. Используйте охлаждающие аксессуары

На помощь придут охлаждающие жилеты, намордники с вентилируемым дизайном, специальные коврики или даже просто смоченное в холодной воде полотенце, положенное на спину собаки. Такие вещи не заменяют осторожности, но помогут облегчить прогулку.

6. Обратите внимание на сигнал тревоги

Если собака слишком тяжело дышит, лежит и не хочет вставать, выделяет много слюны или ее язык стал темного цвета – это признаки перегрева.

Автомобили, охлаждающие жилеты и что делать, если перегрев произошел: что говорит ветеринар

"Чтобы уберечь животное в жару нужно следить, чтобы оно не перегревалось, выходить раньше утром и позже вечером гулять, иметь воду с собой постоянно, не оставлять животное ни в коем случае привязанным на солнце и даже на две минуты не оставлять в выключенной машине", — рассказал в комментарии "Телеграфу" главный врач ветеринарной клиники VET.ua Павел Люлько.

Он объяснил, что если собаку очень нужно оставить в машине, необходимо включить кондиционер. Специалист уточнил, что такое ограничение не касается Tesla, поскольку машины этой марки имеют специальный режим для защиты собаки от жары.

Павел Люлько

На вопрос журналиста, опасны ли охлаждающие жилеты, недавно появившиеся в продаже, и не могут ли они привести, например, к простуде, Люлько ответил, что они вполне безопасны и полезны.

"Эти жилеты очень помогают некоторым породам в жару уберечься, просто нужно их использовать согласно инструкции. И они очень хорошо помогают бороться с перегревом у животных. Это замечательное изобретение", – сказал он.

Ветеринар также отметил, что если перегрев уже произошел, необходимо обратиться в ветклинику, но у людей не всегда есть такая возможность. Поэтому нужно уметь правильно охладить животное. Он отметил, что это не просто намочить собаку, или укутать ее в холодную простыню – в первую очередь нужно охладить зоны, где идет теплообмен: затылок, паховая зона и подмышки.

Напомним, ранее собака стала звездой интернета благодаря необычному таланту. Собака, стоя на задних лапах, попадает резинками прямо в цель.