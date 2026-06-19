Насколько вентилятор выгоднее кондиционера: ответ испанского электрика

Разница в потреблении электроэнергии поразительна

Иногда для комфортной температуры в доме совсем не обязательно включать кондиционер. Особенно учитывая, что это устройство является одним из самых больших потребителей электроэнергии в доме.

По словам испанского электрика и эксперта по энергетике Мануэля Амате, обычный вентилятор может стать более экономным решением в жару, пишет nlc.

В эфире телеканала La Sexta он отметил, что во многих случаях люди пользуются кондиционером без реальной нужды. В то же время, если есть возможность обойтись без него, лучше отдать предпочтение вентилятору, который потребляет примерно в десять раз меньше электроэнергии.

Эксперт также обратил внимание на то, что многие люди устанавливают температуру кондиционера на уровне 21-22 градусов, когда на улице около 35 градусов тепла. Такой большой перепад не только увеличивает затраты на электроэнергию, но и может провоцировать головную боль, слабость и даже проблемы с дыхательными путями.

По словам специалиста, для большинства людей комфортна температура в пределах 26-28 градусов. Кроме того, кондиционер более эффективно работает в автоматическом режиме, чем при установке максимально низкой температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как итальянцы охлаждают дом в 35-градусную жару простым способом.