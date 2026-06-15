Один простой предмет на подоконнике помогает пережить жару: секрет жителей Испании

В разгар летней жары многие квартиры превращаются в настоящие "тепловые ловушки".

Кондиционер есть не в каждом доме, а даже там, где он установлен, люди часто стараются реже его включать из-за высокого потребления электроэнергии или страха простудиться. Именно поэтому все более популярными становятся простые способы охлаждения без сложной техники.

Один из таких лайфхаков давно используют жители Испании и Италии — стран, где летняя жара является обычным явлением. Речь идет об обычной бутылке или емкости с водой, которую ставят на подоконник или у окна. Об этом сообщают на портале "planeta".

Как работает этот способ

На первый взгляд идея кажется странной, но объяснение вполне логично. Вода обладает высокой теплоемкостью: она нагревается медленнее, чем воздух или большинство поверхностей в комнате. Поглощая часть тепла, бутылка с водой помогает немного замедлить нагрев помещения и сделать температуру более стабильной в течение дня.

Важно понимать, что это не замена кондиционера. Метод не охладит комнату на несколько градусов, но может оказать ощутимый эффект в сочетании с другими простыми приемами.

Что советуют делать дополнительно

В странах с жарким климатом этот трюк обычно используется вместе с несколькими другими правилами:

Держать роллеты или шторы закрытыми днем. Особенно это касается окон на солнечной стороне. Проветривать квартиру вечером и ночью. Когда температура на улице падает, свежий воздух помогает охладить комнату. Создавать сквозняк. Открытые окна на противоположных сторонах квартиры или вентилятор у окна помогают быстрее выводить горячий воздух. Использовать влажное полотенце или лед перед вентилятором. Это усиливает чувство прохлады без значительных затрат электроэнергии.

Сочетание нескольких простых методов часто дает лучший результат, чем один "волшебный" лайфхак.

Стоит ли попробовать

Бутылка с водой на подоконнике – это бюджетный и безопасный способ немного облегчить жару в квартире. Он не нуждается в специальных устройствах и может стать полезным дополнением к другим методам охлаждения.

Особенно актуален этот лайфхак может быть для небольших квартир, где комнаты быстро нагреваются от солнца. Даже если эффект будет не столь сильным, как от кондиционера, многие отмечают, что в помещении становится комфортнее и легче дышать.

Испанский способ с бутылкой воды – не миф и не "магия", а простое использование свойств воды поглощать тепло. В сочетании с проветриванием, защитой от солнца и правильной циркуляцией воздуха этот метод поможет пережить жару комфортнее — даже без кондиционера.