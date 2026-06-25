Посівний календар на липень 2026: що посадити в середині літа для багатого врожаю

За 12 днів можна посадити багато чого корисного

Здається, тільки-но закінчилася весняна лихоманка з розсадою, як на порозі вже липень. Перші грядки з-під ранньої зелені, редиски та цибулі поступово пустіють. Але досвідчені городники знають: липень — це не час ховати сапу в сарай. Це старт "другої хвилі" посадок, яка забезпечить вас свіжими вітамінами до самих заморозків.

Через довгий світловий день і спеку правила гри трохи змінюються. Тож "Телеграф" розповість, що і як садити в розпал літа.

Сприятливі дні у липні

Щоб рослини швидко зійшли і не пішли у стрілку, варто звіритися з місячними ритмами.

Найкращі дні для зелені та наземних овочів: 14–16, 19–21 липня.

14–16, 19–21 липня. Найкращі дні для коренеплодів (на зимове зберігання): 2–4, 26–28 липня.

2–4, 26–28 липня. Несприятливі дні (повня та молодик): 10 та 24 липня (у ці дні краще відпочиньте або займіться прополкою).

Посівний календар на ліипень

Топ-5 культур для липневої грядки

Зелень-скороспілка (кріп, шпинат, рукола). Салатні листя та кріп весняного посіву вже, скоріш за все, загрубіли або пустили цвіт. Липень — ідеальний час оновити зелений конвеєр. Рукола та шпинат у липневу спеку можуть швидко зацвісти. Хитрість у тому, щоб сіяти їх у напівтіні (наприклад, під парканом чи між кущами кукурудзи) і щедро поливати.

Салатні листя та кріп весняного посіву вже, скоріш за все, загрубіли або пустили цвіт. Липень — ідеальний час оновити зелений конвеєр. Рукола та шпинат у липневу спеку можуть швидко зацвісти. Хитрість у тому, щоб сіяти їх у напівтіні (наприклад, під парканом чи між кущами кукурудзи) і щедро поливати. Рання капуста та броколі. Якщо посадити ультраранні сорти капусти або броколі на початку липня, ви встигнете зібрати соковитий урожай у жовтні. Краще використовувати 30-денну розсаду. Обов’язково притіняйте молоді рослини від палючого сонця в перші дні після пересадки.

Якщо посадити ультраранні сорти капусти або броколі на початку липня, ви встигнете зібрати соковитий урожай у жовтні. Краще використовувати 30-денну розсаду. Обов’язково притіняйте молоді рослини від палючого сонця в перші дні після пересадки. Редька, дайкон та чорна редька. Це головні хіти другої половини липня. Оскільки світловий день починає убувати, ці культури не підуть у стрілку, а всю силу віддадуть у соковитий коренеплід. Чорна редька, посаджена в цей час, ідеально зберігається всю зиму. Сійте відразу в ґрунт на глибину 2 см. Забезпечте регулярний полив, інакше плоди будуть гіркими та порожніми всередині.

Це головні хіти другої половини липня. Оскільки світловий день починає убувати, ці культури не підуть у стрілку, а всю силу віддадуть у соковитий коренеплід. Чорна редька, посаджена в цей час, ідеально зберігається всю зиму. Сійте відразу в ґрунт на глибину 2 см. Забезпечте регулярний полив, інакше плоди будуть гіркими та порожніми всередині. Спаржева квасоля (ранні сорти). Кущова квасоля цукрових сортів дозріває за 50–60 днів. Посіяна в липні, вона дасть ніжні стручки наприкінці серпня — у вересні.Перед посівом замочіть квасолини на кілька годин. Посадіть на сонячному місці, де раніше росла рання картопля чи капуста.

Кущова квасоля цукрових сортів дозріває за 50–60 днів. Посіяна в липні, вона дасть ніжні стручки наприкінці серпня — у вересні.Перед посівом замочіть квасолини на кілька годин. Посадіть на сонячному місці, де раніше росла рання картопля чи капуста. Горох. Зелений горошок люблять і діти, і дорослі. Посіяний у липні, він розвивається навіть швидше, ніж навесні, бо земля вже максимально прогріта. Вибирайте скоростиглі солодкі сорти. Головне — рясно поливати в період цвітіння та формування стручків.

Раніше "Телеграф" писав, що посадити у липні, щоб збирати врожай до зими.