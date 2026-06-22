Томаты жирируют, а плодов нет? 3 шага, которые заставят их дать безумный урожай

У соседей уже вяжутся маленькие чудные помидорки, а у вас только зеленые толстые побеги и ни одной завязи? Вот в чем может быть причина

Весной многие владельцы теплиц торопятся высадить рассаду, чтобы получить ранний урожай. Но время идет, а на помидорах не видно завязей. Зато сами растения выглядят упитанными, зелеными, с толстыми побегами по метру и более высотой. При этом цветочки есть, но они отцветают без намека на урожай. Что делать?

Сразу отметим, важный момент: во время цветения помидоров следует регулярно слегка встряхивать или сами растения, или опоры, которые к ним привязаны. Так пыльца попадает на пестик и происходит опыление. Еще этому процессу может сильно помешать жара, ведь при температуре выше 32 градусов пыльца становится стерильной.

Но если все условия соблюдены, вывод только один: вы слишком удобряли свои томаты, им это так понравилось, что они не хотят переходить в режим отдачи урожая. И помидоркам надо об этом культурно намекнуть всего тремя действиями:

Обработайте по листьям препаратом Флорон или Икар револт. Это стимуляторы-ретарданты, которые перенаправляют поток полезных веществ из листьев и побегов в соцветия.

Через 4-5 дней обработайте по листьям монофосфатом калия с микроэлементами, среди которых бор и молибден обязательны. Под корень также следует внести сульфат калия и/или монофосфат калия.

Нужно снизить количество и общий объем полива, слегка подсушив зону корней. Это поможет притормозить вегетативный рост и стимулирует растение на переход на генеративное развитие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если начали желтеть листья помидоров.