Сажайте их только под замком: эти 9 популярных растений чаще всего привлекают воров

От дорогих японских кленов до пионов, — некоторые садовые растения пользуются особо большой любовью у воров

Хотя украсть можно любое растение, некоторые особенно ценны из-за своей редкости, сложности ухода и необходимости многолетнего содержания для достижения зрелости. В результате исследований компании Allianz UK выяснилось, что есть 9 цветов и деревьев, которые могут нуждаться в дополнительной защите от воров.

Бонсай

Бонсаи входят в число самых ценных садовых растений с точки зрения стоимости перепродажи в пересчете на килограмм веса. 50-летнее дерево может стоить 5000 фунтов стерлингов (около 300 тысяч гривен).

Пионы

Известные своим медленным ростом и сложностью размножения, некоторые редкие сорта пионов могут продаваться по цене более 200 фунтов стерлингов (около 12 тысяч гривен).

Лимонное дерево

Эти деревья, легко узнаваемые по своим ярко-желтым плодам, продаются по цене до 950 фунтов (в районе 57 тысяч гривен), что делает их мишенью для воров-оппортунистов.

Гортензия

Новое поколение дизайнерских сортов гортензий может продаваться по высокой цене.

Оливковое дерево

Эти ценные деревья могут жить сотни лет, но часто начинают свою жизнь в маленьких горшках у домов, где их могут украсть воры.

Оливковое дерево. Фото: pixabay.com

Тасманские древовидные папоротники

Воры могут незаметно срезать черенок и неплохо на этом заработать, поскольку стоимость каждого отросшего фута черенка может достигать 100 фунтов стерлингов или 6 тысяч гривен.

Древовидные папоротники. Фото: wikipedia.org

Японский клён

В зрелом возрасте японские клены могут стоить дорого, поэтому выращивание такого дерева в горшке может поставить ваше растение под угрозу.

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Пальмы-ветряные мельницы

Они часто хранятся в легкодоступных контейнерах и могут продаваться весьма дорого, что делает их привлекательной целью для воров.

Любые недавно посаженные деревья

Молодые деревья, такие как магнолии, сакура, часто становятся жертвами краж со взломом, поскольку их легко украсть из сада еще до того, как их корни успеют укорениться.

Молодая сакура или магнолия могут быть быстро украдены. Фото: agrolook.info

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