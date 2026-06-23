Пока виноград цветет: сделайте эти 4 шага, чтобы грозди ломились от ягод

Чему удалось научиться за 20 лет работы с солнечной ягодой

Есть популярное мнение, что во время цветения винограда вам не следует даже заходить на виноградник. Мол, опыление и завязь ягод — промысел высших сил, куда человеку вмешиваться не нужно. Пусть каждый делает, как хочет, мы расскажем свою точку зрения с учетом 20-летнего опыта работы на винограднике.

Если у вас пара кустов винограда, то вопросов быть не должно. Эти растения примерно за неделю прекрасно сами зацветут и опылятся, если вы заранее создадите им определенные условия.

Но если речь идет о винограднике с несколькими десятками сортов, то время цветения может длиться месяц, и пока зацветут самые поздние сорта, у ранних будут уже висеть ягоды. И ничего не делать целый месяц — это риск остаться без урожая.

Итак, что надо сделать на винограднике в это время, чтобы гарантировать хорошее опыление и будущий урожай.

Борьба с загущением: выломка пасынков, лишних побегов, осветление зоны гроздей (удаление нескольких листьев). В этот период виноград растет особенно бурно и даже буйно. Ваша задача — обеспечить свободное пространство вокруг каждой грозди. А там уже или ветер, или пчелы, кто-то да поможет пыльце перенестись в правильное место и превратиться в зачаток солнечной ягоды. Бор — наиглавнейший элемент в процессе опыления. Обработайте зону гроздей любым комплексным удобрением с бором либо простой борной кислотой (10 грамм на 10 литров воды). На сортах с функционально женским типом цветения (ФЖТЦ) рекомендуется прищипнуть самый верх побегов . Примерно 1-2 см. Это позволит в моменте перенаправить полезные вещества в соцветия, стимулируя опыление. Если стоит неблагоприятная погода ( туманы, дожди ), следует выбрать сухой период и обработать кусты винограда препаратом Флинт Стар (5-10 мл на 10 литров воды) либо Беллис (6-9 гр на 10 л), либо Сигнум (по 10-12 гр на 10 л). Если этого не сделать, есть риск не увидеть соцветий, которые просто будут уничтожены гнилью.

Важно: цветущие кусты винограда не желательно обильно поливать, особенно с азотными подкормками. Это чревато скидыванием завязей. При этом полив нецветущий молодых растений, а также перепривитых кустов обязателен.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно садить рядом с виноградом, чтобы собирать урожай по максимуму.